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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۳۶

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس:

مناقصات شرکتهای نفتی در خوزستان برگزار شود

مناقصات شرکتهای نفتی در خوزستان برگزار شود

اهواز ـ نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضا داریم که مناقصات شرکتهای نفتی به جای برگزاری در سطح ملی، در سطح استانی برگزار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال محمدیان بعد از ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان که با حضور وزیر نفت برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین معضلات خوزستان بحث بیکاری نسل جوان است.

وی خطاب به وزیر نفت افزود: تقاضا داریم که مناقصات را به جای اینکه در سطح ملی برگزار شوند در سطح استانی برگزار کنید و یا اینکه اگر باید در سطح ملی برگزار شوند یک اولویتی برای پیمانکاران خوزستانی در نظر بگیرید.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت هایی که کارهای پیمانکاری نفت را در استان خوزستان بر عهده گرفته اند تمامی نیروهای خود را از مهندس گرفته تا حتی کارگران خدماتی را از بیرون استان جذب کردند.

محمدیان اضافه کرد: انتقال دفاتر نفت، گاز و پتروشیمی به استان خوزستان یکی از درخواست های ما از وزارت نفت است.

وی در پایان خطاب به وزیر عنوان کرد: از جنابعالی بابت انتقال شرکت مارون به شهرستان رامهرمز که بیش از ۵۳۰ حلقه چاه دارد، تشکر می کنم. تقاضا داریم که قفل عدم جذب نیروهای بومی با کلید در دست شما باز شود.

کد مطلب 3755806

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