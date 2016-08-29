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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۴۰

فرماندار آمل:

۵۳ میلیارد تومان پروژه عمرانی در آمل بهره‌برداری شد

۵۳ میلیارد تومان پروژه عمرانی در آمل بهره‌برداری شد

آمل - فرماندار ویژه آمل گفت: همزمان با هفته دولت ۶۲ پروژه باارزش ۵۳ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه هفته دولت در سالن همایش‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر الگوی ما هستند که باید خدمات و تلاش‌هایشان را قدردان باشیم.

منفرد افزود: سیره شهیدان رجایی و باهنر برای همگان تبیین شود که دولت و ملت دو جزء جدایی‌ناپذیر هستند و دولت به فکر خدمت به مردم است.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: شهید رجایی ویژگی‌های والایی داشت که الگویی برای مدیران خواهد بود و ما می‌توانیم از آن در مسیر خدمت‌رسانی به مردم بهره ببریم.

منفرد ادامه داد: هیچ‌گاه شهید رجایی از امکانات دولت برای خود استفاده‌ای نکرد وهمیشه به محرومان و نیازمندان توجه وسعی می‌کرد به بهترین نحوی که شایسته است در راستای رفع مشکلات موجود جامعه تلاش کند.

فرماندار ویژه آمل تصریح کرد: تبیین عملکردها، ارائه آمار فعالیتی، قدردانی از دولتمردان و ارائه الگوی موفق کارگزاران نظام اسلامی از برنامه‌هایی است که در هفته دولت صورت می‌گیرد.

در این مراسم از ۹۰ کارمند نمونه دستگاه‌های اجرایی آمل قدردانی شد و رئیس اداره راه و شهرسازی آمل، بخشدار مرکزی، فرمانده انتظامی آمل، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل، رئیس امور مالیاتی آمل و رئیس امور توزیع برق آمل و رئیس بانک کشاورزی آمل به‌عنوان مدیران برتر دستگاه‌های اجرایی معرفی شدند.

کد مطلب 3755820

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