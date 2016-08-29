به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه هفته دولت در سالن همایش‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر الگوی ما هستند که باید خدمات و تلاش‌هایشان را قدردان باشیم.

منفرد افزود: سیره شهیدان رجایی و باهنر برای همگان تبیین شود که دولت و ملت دو جزء جدایی‌ناپذیر هستند و دولت به فکر خدمت به مردم است.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: شهید رجایی ویژگی‌های والایی داشت که الگویی برای مدیران خواهد بود و ما می‌توانیم از آن در مسیر خدمت‌رسانی به مردم بهره ببریم.

منفرد ادامه داد: هیچ‌گاه شهید رجایی از امکانات دولت برای خود استفاده‌ای نکرد وهمیشه به محرومان و نیازمندان توجه وسعی می‌کرد به بهترین نحوی که شایسته است در راستای رفع مشکلات موجود جامعه تلاش کند.

فرماندار ویژه آمل تصریح کرد: تبیین عملکردها، ارائه آمار فعالیتی، قدردانی از دولتمردان و ارائه الگوی موفق کارگزاران نظام اسلامی از برنامه‌هایی است که در هفته دولت صورت می‌گیرد.

در این مراسم از ۹۰ کارمند نمونه دستگاه‌های اجرایی آمل قدردانی شد و رئیس اداره راه و شهرسازی آمل، بخشدار مرکزی، فرمانده انتظامی آمل، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل، رئیس امور مالیاتی آمل و رئیس امور توزیع برق آمل و رئیس بانک کشاورزی آمل به‌عنوان مدیران برتر دستگاه‌های اجرایی معرفی شدند.