جهانگیری: استقلالی و پرسپولیسی نیستم/ نتایج المپیک قابل قبول بود

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری بعد از بازدید از تمرین تیم ملی فوتبال، در جمع خبرنگاران حضور یافت و گفت: باید از ورزشکاران عزیز بخصوص ملی پوشان فوتبال قدردانی کرد. ما در روزهای گذشته به دلیل حضور در المپیک، با ورزشکاران مختلف صحبت داشتیم. با وجود تمام مشکلات، نتیجه ایران در المپیک قابل قبول بود. امیدوارم در آینده باز هم شاهد موفقیت باشیم.

وی افزود: به زودی مسابقات انتخابی جام جهانی آغاز می شود. لازم بود در تمرین تیم ملی حضور یابیم و از بازیکنان و سرمربی تیم ملی تقدیر کنیم و در جریان مشکلات قرار بگیریم. خدا را شکر هم بازیکنان و هم سرمربی روحیه خوبی داشتند. دولت باید حمایت بیشتری داشته باشد تا تیم ملی دچار مشکل نشود.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص نتیجه بازی تیم ملی با قطر هم گفت: نمی دانم نتیجه چه می شود.

وی درباره نصب صندلی در طبقه دوم ورزشگاه آزادی گفت: امیدوارم اگر مشکلات دیگری هم در ورزشگاه آزادی به عنوان مهمترین مرکز ورزشی هست، برطرف شود. با توجه به محدودیت منابع مالی، هم این ورزشگاه و هم ورزشگاه نقش جهان را به جایی رساندیم که قابل بهره برداری است.

جهانگیری در پاسخ به این سئوال که طرفدار استقلال است یا پرسپولیس، تاکید کرد: من آبی و قرمز نیستم ولی همیشه فوتبال را از جوانی و زمانی که در اصفهان بودم پیگیری می کردم. امیدوارم شرایط طوری شود که مشکلات باشگاه ها حل شود.