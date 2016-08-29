شورای شهر پرداخت بخشی از هزینه ساخت سریال شاهچراغ(ع) را مصوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاجری عصر دوشنبه در حاشیه صحن علنی شورای شهر شیراز در جمع خبرنگاران، گفت: طبق مصوبه شورای شهر از رقم برآورد اولیه ساخت این سریال که ۲۷ میلیارد تومان است ۱۰ تا ۲۰ درصد را شهرداری پرداخت می کند.

وی ادامه داد: این رقم نیز در طول ساخت سریال پرداخت خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز تصریح کرد: تهیه دانشنامه حضرت شاه چراغ(ع) نیز مطرح شده که این کار نیز برعهده دانشکده حدیث است.

هاجری افزود: بخش عمده ای از هزینه نیز توسط خیرین پرداخت می شود و امیدواریم طی یک ماه آینده با حضور رئیس سازمان صدا وسیما تفاهم نامه ساخت این سریال امضا شود.

وی تاکید کرد: صحبت های اولیه برای ساخت این سریال با داوود میرباقری انجام شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز، گفت: حساب مشترک به نام شهرداری، صداو سیما و تولیت ایجاد می شود که رقم اولیه را شهرداری واریز می کند و سپس از منابع مختلف تامین اعتبار می شود.