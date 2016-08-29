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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۴۴

وزیر خارجه آلمان مطرح کرد

دستیابی به اهداف امنیتی مشترک با حفظ روابط حسنه با روسیه

دستیابی به اهداف امنیتی مشترک با حفظ روابط حسنه با روسیه

وزیر خارجه آلمان امروز از سایر کشورها خواست در راستای دستیابی به اهداف امنیتی مشترک، از هرگونه تقابل با روسیه خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه آلمان امروز از سایر کشورها خواست در راستای دستیابی به اهداف امنیتی مشترک، حفظ روابط حسنه با این کشور از هر گونه تقابل با روسیه خودداری کنند.

«فرانک والتر اشتان مایر» وزیر خارجه آلمان در اظهاراتی گفت: ما نمی توانیم از روسیه روی برگردانیم؛ چرا که اوضاع به شدت پیچیده خواهد شد. باید روابط حسنه با روسیه حفظ شود.

وزیر خارجه آلمان که در وزارت خارجه کشورش سخن می گفت؛ افزود: باید راهی را برای گذار از مقابله با روسیه بیابیم تا از این طریق از افزایش تنش ها جلوگیری شده و درک پایدار یک امنیت مشترک ایجاد شود.

کد مطلب 3755828

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