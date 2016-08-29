به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی امروز در حاشیه افتتاح این پروژه‌ها گفت: در هفته دولت امسال در بخش کوهستانی بهشهر پنج پروژه شامل افتتاح دو دهیاری یانه سر و سفید چاه، مجموعه فرهنگی ورزشی روستای یخکش و مجتمع آب‌رسانی روستای بیشه بنه و کلنگ زنی امامزاده شیخ نورالدین در بخش یانه سر بهشهر انجام شد.

وی بابیان اینکه ساخت دهیاری‌ها در روستاها مهم‌ترین عامل در عمران و آبادانی و ماندگاری در روستاها است، یادآور شد: برخی از روستاها به دلیل عدم انجام کارهای عمرانی در حال خالی شدن از سکنه است که در این راستا با دقت واردشده و مانع مهاجرت شده‌ایم.

فرماندار بهشهر همچنین اجرای طرح هادی را درگرو دارا بودن دهیاری در روستاها دانست و یادآور شد: بر همین اساس تلاش فراوانی برای تصویب دهیاری در روستاهای فاقد دهیاری در حال انجام است که امیدواریم شاهد ماندگاری بیشتر مردم در روستاها شویم.

سجادی همچنین به اجرای طرح‌های هماهنگ در راستای اقتصاد مقاومتی در روستاها اشاره کرد و گفت: توجه به محصولات بومی روستایی همچون گیاهان دارویی و دامداری و زنبورداری مسئله مهم در توسعه اقتصاد مقاومتی روستایی است که در روستاها در حال برنامه‌ریزی است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تولیدات گلخانه‌ای، دام‌پروری سنتی و صنعتی و استفاده بهینه از مراتع وسیع دام تمایل دارند و این می‌تواند در سرمایه‌گذاری مناسب در روستاها و رونق اقتصاد مقاومتی سازگار با روستا و درآمدزایی مؤثر باشد.

این مسئول اجرای طرح‌های بوم گردی در روستاها را از دیگر موارد افزایش ماندگاری مردم در روستاها و ایجاد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح هادی و بهسازی و زیباسازی روستاها تلاش داریم تا گردشگری روستایی را در این مناطق افزایش دهیم.

فرماندار بهشهر گفت: ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی ازجمله اهداف اجرای طرح هادی در روستاها است که امیدواریم با همکاری روستاییان اجرایی شود.