لزوم توجه به رفع کمبودهای آموزشی مناطق محروم دزفول 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی بعد از ظهر امروز دوشنبه در چهارمین نشست شورای آموزش وپرورش دزفول در سال جاری با اشاره به نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: آغاز مهر روز بزرگی برای جامعه است که سرمایه گذاری برای آن یک سرمایه گذاری پرسود و ماندگار در مسیر پیشرفت کشور است.

وی بر لزوم ایجاد یک فضای پرشور و نشاط برای آغاز سال تحصیلی جدید در دزفول تاکید کرد و افزود: آموزش و پرورش دزفول علاوه بر اطلاع رسانی، باید از ظرفیت ها، ابتکارات و خلاقیت های مردم نیز برای پیشبرد امور خود بهره بگیرد تا یک موفقیت گروهی حاصل شود.

امام جمعه دزفول گفت: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید باید به مدارس و دانش آموزان بخش های محروم دزفول توجه بیشتری صورت بگیرد و مسئولان آموزش وپرورش باید در اول مهرماه در مدارس این مناطق برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان حضور پیدا کنند.

حجت الاسلام قاضی دزفولی همچنین در خصوص موانع موجود بر سر راه تحصیل دانش آموزان تابعه خارجی در دزفول، یادآور شد: وقتی این افراد به تحصیل گرفته شوند بر فرهنگ تمام جامعه تاثیر مثبت می گذارد و بسیاری از ناهنجاری ها برطرف می شوند.

وی عنوان کرد: بنابراین نیاز است که نسبت به رفع موانع موجود برسرراه تحصیل این دانش آموزان پیگیری و چاره اندیشی از سوی مسئولان به ویژه در فرمانداری صورت بگیرد.