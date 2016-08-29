افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس شیراز مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا نقیب زاده عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید، گفت: با توجه به درخواست شهرداری شیراز نرخ خودروهای سواری و مینی بوس سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید افزایش ۲۰درصدی پیشنهاد شده بود.

وی ادامه داد: اما شورای شهر شیراز با افزایش ۱۵ درصدی موافقت کرد و در بحث خودروهای ون نیز به جای ۲۵ درصد با ۲۰ درصد موافقت کرد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر شیراز تصریح کرد: البته با توجه به اینکه برخی از نقاط شهر شیراز مسیر تردد مشکلاتی دارد امکان افزایش ۱۰ درصد نرخ ممکن است.