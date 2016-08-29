سلامت اداری در ملارد ارتقا یافت/افزایش اعتبارات حوزه روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی فرماندار ملارد عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه فعال در این شهرستان در آخرین روز از هفته دولت اظهار داشت:در طول سه سال اخیر، اقدامات موثری از سوی دستگاه های اجرایی در مباحث عمرانی، شهری، خدماتی، فرهنگی و زیرساختی عملیاتی شده که در تحقق توسعه پایدار و حصول شکوفایی هر چه بیشتر این شهرستان موثر بوده است.

وی افزود:بدون تردید اطلاع رسانی صحیح و سازنده از مولفه های حائز اهمیتی محسوب می شود که به مدد آن، افکار و اذهان عمومی نسبت به تلاش های انجام شده دولت و نظام آگاه می شوند و یکی از اصلی ترین دلایل برگزاری چنین نشستی نیز به تشریح و تبیین خدمات و اقدامات انجام شده و پاسخگویی به سوالات اصحاب رسانه باز می گردد.

خطیبی ضمن تشکر از زحمات و تلاش های خبرنگاران و اصحاب قلمِ فعال در حوزه اطلاع رسانی محلی، شهرستانی و خبرگزاری ها عنوان کرد:یکی از خلأهایی که ضرورت تقویت هر چه بیشتر آن احساس می شود، به لزوم اطلاع رسانی هر چه بیشتر صدا و سیما معطوف می گردد.

فرماندار ملارد گفت:متأسفانه اخبار شهرستان ملارد آنچنان که شایسته است از سوی صدا و سیما پوشش داه نمی شود که می طلبد اقدامات جدی تری در این حوزه مد نظر قرار گیرد.

محدودیت های اعتباراتی عامل کندی بهره برداری از شهرک اداری ملارد

خطیبی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص کندی روند پیشرفت شهرک اداری این شهرستان گفت:محدودیت ها و کمبود بودجه و اعتبارات از اصلی ترین دلایل این کندی به شمار می رود که امیدواریم در سال جاری و سال آینده توفیقات هر چه بیشتری در این عرصه حاصل شود.

وی افزود:ساختمان فرمانداری ملارد در سال جاری افتتاح می شود و برخی از ادارات دیگر همچون اوقاف نیز از وضعیت مطلوب تری نسبت به دیگر دستگاه های اداری برخوردارند که امیدواریم به تدریج در دیگر بخش های اداری نیز احداث و راه اندازی تأسیسات ساختمانیِ اداراتِ فعال در این حوزه با تسریع زمانی طی شود.

خطیبی یکی از اولویت های مجموعه فرمانداری و دستگا های اجرایی در سطح استان و کشور را بر حصول عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمینی و توزیع متوازن امکانات عنوان کرد.

فرماندار ملارد گفت:یکی از توفیقات شهرستان ملارد به تقویت و ارتقای بودجه، اعتبارات و امکانات در مناطق روستایی بویژه عرصه های فاقد دهیاری معطوف می شود.

وی افزود:راه اندازی پارک ها و مراکز آتش نشانی در مناطق روستایی تنها نمونه ای از دستور کارها و اولویت هایی است که برای مناطق روستایی تعیین و تعریف شده است.

خطیبی با اشاره به بهره برداری بیش از ۶۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان در ملاردگفت:این شهرستان در حوزه فعالیت های صنعتی و تولیدی از ظرفیت ها و توانمندی های بسیار ارزنده و شایسته ای برخوردار بوده و تلاش ما نیز بر این امر استوار است تا توسعه شهرک های صنعتی را به عنوان اولویتی جدی در این عرصه مد نظر قرار دهیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده از سوی فرمانداری برای مقابله با فساد اداری در این شهرستان عنوان کرد:خوشبختانه با حساسیت ویژه ای که نسبت به سلامت اداری و فعالیت قانونمند دستگاه های اداری در این شهرستان وجود دارد، اقدامات بسیار مثبت و ثمر بخشی دراین حوزه عملیاتی شده که در نوع خود قابل توجه است.

خطیبی در خاتمه با اشاره به کاهش چشمگیر ساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد با برخی ادارات متخلف یادآور شد:در صورت دریافت گزارش مبنی بر وجود و بروز تخلف در حوزه اداری، در اسرع وقت برخوردهای لازم اجرایی می شود، زیرا دولت بر افزایش هر چه بیشتر سلامت اداری و ارتقای مطلوب تر آن تأکید موکد و ویژه ای دارد و ما نیز خود را موظف به برخورد با تخلف و قانون شکنی می دانیم.