به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبداللهی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح آب‌رسانی به روستای منصورکنده شهرستان بابل اظهار داشت: همزمان با هفته گرامیداشت دولت امسال، ۱۲ مجتمع آب‌رسانی در مازندران افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

عبداللهی ادامه داد: مجتمع‌های او سر کریم کلاً فریدونکنار، مجتمع رشکلا آمل، مجتمع شهدا و مجتمع مرداب در نور، مجتمع منه کلاً و لولاک سوادکوه، مجتمع منصور کنده در بابل،شهرودکلا وجنیدلاکپل قائم‌شهر، معلم کلاساری، نت نکا و بیش بنه در بهشهر ازجمله پروژه‌هایی که بودن بااعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال در ۴۷ روستا مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با بهره‌برداری از این مجتمع‌ها هشت هزار خانوار مازندرانی از آب شرب بهره‌مند شدند.

مدیرعامل شرکت آب وفاصلاب روستایی گفت: برای بهره‌برداری از این مجتمع‌ها ۸۶ کیلومتر خطوط انتقال و۱۷۸کیلومتر شبکه توزیع، شش هزار و ۵۰۰مترمکعب مخازن زمینی و هوایی و۱۶واحد ایستگاه پمپازوهمچنین به همراه ۱۲ طرح آب‌رسانی روستایی شامل حفر و تجهیز پنج حلقه چاه، بازسازی دودهنه چشمه اجراشده است

عبداللهی افزود: شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران همواره دغدغه محرومیت‌زدایی از چهره روستاها در بحث تأمین آب شرب سالم و بهداشتی را دارد و این از بارزترین نمادهای رفع محرومیت تأمین آب شرب سالم در روستاها است.

وی ادامه داد تأمین اعتبار این پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی و استانی بوده است.