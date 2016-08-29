اتهامات وارده را نمی پذیرم / استیضاح، یک کودتای واقعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، رئیس جمهور تعلیقی بزریل خطاب به جلسه استیضاح خود در سنای این کشور، اتهامات وارده علیه خود در خصوص بودجه دولتی را رد کرد.

«دیلما روسف» رئیس جمهور تعلیقی بزریل در این باره خطاب به سناتورها گفت: به اینجا آمده ام تا در چشمان شما نگاه کرده و بگویم هیچ جرمی در حوزه مسئولیت هایم انجام نداده ام.

رئیس جمهور تعلیقی بزریل در جلسه استیضاح خود ادامه داد: اتهامات وارده علیه من ناعادلانه است و من چیزی را پنهان نکرده ام. شواهد حاکی است که اتهامات علیه من تنها بهانه هایی بر مبنای رجزخوانی های بی پایه و اساس هستند.

«دیلما روسف» افزود: اتهامات من صرفاً بهانه هایی برای سرنگونی دولت قانونی من با استفاده از فرایند استیضاح به شمار می آید. ما با این اقدامات یک گام به فروپاشی ساختاری نزدیک تر می شویم. ما در حال نزدیک شدن به یک کودتای واقعی هستیم.

لازم به ذکر است، جلسه رسیدگی به اتهامات روسف از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده و در این مدت افراد مختلفی به عنوان شاهد در جلسه حضور پیدا کرده و در دفاع و یا مخالفت با استیضاح وی سخن گفته اند.

بر همین اساس «نلسون باربوسا» وزیر اقتصاد سابق برزیل و «ریکاردو لودی» یک پروفسور رشته حقوق از دانشگاه ریو آخرین افرادی بودند که در دفاع از روسف سخن گفتند.

باربوسا در این جلسه گفت: روسف از هیچ قانونی تخطی نکرده و به اقتصاد برزیل ضربه نزده است. هیچ کار غیرقانونی انجام نشده و شما نمی توانید از تفسیر عطف به ما سبق استفاده و روسف را محاکمه کنید.

به نوشته الجزیره، در جلسه ای که روز جمعه برگزار شد نیز شاهدان حاضر در جلسه به دفاع از روسف پرداخته و عنوان داشتند که وی در مشکلات بوجود آمده برای بودجه برزیل بی تقصیر است.

همانطور که اشاره شد سنای برزیل از روز پنجشنبه هفته گذشته استیضاح روسف را آغاز کرده و وکیل مدافع روسف مدعی شده که در بررسی پرونده، موارد خاصی از آیین دادرسی نقض شده است.

روسف در ماه می سال جاری میلادی از سمت خود تعلیق شد تا به خاطر ادعای نقض قوانین مالی برای پنهان کردن کسری بودجه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ با یک دادگاه سیاسی رو به‌ رو شود.

سنای برزیل باید پس از پایان فرایند قضاوت نهایی درباره روسف با اکثریت آراء دو سومی از کل آراء درباره عزل یا ابقاء او از ریاست جمهوری رأی دهد.