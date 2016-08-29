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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۵۶

تقدیر روحانی از سردار دهقان؛

وزارت دفاع در جشنواره شهید رجایی حائز رتبه برتر شد

وزارت دفاع در جشنواره شهید رجایی حائز رتبه برتر شد

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۵ و در سطح دستگاه های اجرایی کشور حائز رتبه برتر در محور شاخص های اختصاصی گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با کسب بالاترین امتیاز در محور شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی شامل؛ رشد شاخص های علمی و مدیریت دانش دفاعی، استاندارد سازی محصولات دفاعی و فرایندهای ساخت، تولید و تست، افزایش بهره وری در سازمان های صنعتی، بومی سازی اقلام فلزی و غیر فلزی، صادرات کالا و خدمات دفاعی و غیرنظامی، میزان پیشرفت طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و توسعه فناوری دفاعی و... از سوی شورایعالی اداری حائز رتبه برتر گردید و حسن روحانی رئیس جمهور با اهدای لوح تقدیر از سردار سرتیپ حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قدردانی کرد.

در متن تقدیرنامه رئیس جمهور خطاب به وزیر دفاع آمده است؛ "در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل از همت و تلاش ارزنده جناب عالی و تمام کارکنان محترم آن وزارتخانه در راستای توسعه و اعتلای کشور و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و کسب رتبه برتر در محور شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۵ تشکر و قدردانی می نمایم."

گفتنی است این جشنواره هر سال از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف و بزرگوار آن و نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی در ۳ سطح ملی، دستگاهی و استانی از طریق تقدیر و تشویق در هفته دولت برگزار می گردد.  

کد مطلب 3755855
محمد مهدی ملکی

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