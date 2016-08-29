به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم نسب الباجی بعد از ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان که با حضور وزیر نفت برگزار شد، اظهار کرد: خیلی تأسف بار است که فرزندان این استان تا مقطع ابتدایی درس می خوانند و دختران در برخی مناطق برای نداشتن مدرسه راهنمایی و ممنوعیت آنها برای رفتن به نقاط دیگر گریه می کنند.

وی تصریح کرد: تمام روستاهای ما فاقد آب شرب هستند در صورتی که در مجاورت رودخانه های کرخه، کارون و دز سکونت دارند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون درمجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حتی در شهر اهواز نیز مشکل آب شرب داریم و شهر ولایتمدار کوت عبداله نیز هنوز با مشکلات آب دست و پنجه نرم می کند.

الباجی گفت: آموزش و پرورش این استان ۱۵ هزار معلم کم دارد و هیچ امکانات و اعتباراتی هم ندارد.

در ادامه این نشست، نماینده مردم شهرستانهای دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای عنوان کرد: دردهای خوستان خیلی وسیع است و نمی توان این دردها را در یک جلسه و به صورت خلاصه بیان کرد.

قاسم ساعدی افزود: باید مشکلات خوزستان را نه با زبان خواهش و تمنا بلکه به صورت شفاف و صریح بیان کنیم.

وی خطاب به وزیر نفت گفت: از شما تقاضا دارم تا در این سفر ساخت چند هنرستان فنی و حرفه ای را به آموزش و پرورش خوزستان هدیه بدهید.

ساعدی اضافه کرد: ۴۰۰ نیروی مهندسی فنی داریم که در تهران به عنوان گارسون در رستوران ها مشغول به کار شده اند و این اصلا صحیح نیست.