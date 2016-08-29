به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان عصر امروز در همایش قشر بسیج کارمندی اظهار کرد: هنر بسیجیان بهره گیری از علم، هوش، ظرفیت و توانشان در لحظات کارساز است و اگر عنوان بسیجی را برای خود فرض می‌کنیم مسئولیتی سنگین برای پاسداشت راهشان بر دوش ما است.

رشیدیان افزود: آزادی توام با مسئولیت همه انسانها در برابر خداوند و نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌کشی نیز باید مورد عنایت قرار بگیرد.

وی بابیان اینکه خداوند سرنوشت انسانها را برای اداره جامعه به خود آنها واگذار کرده است، اظهار کرد: باید در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به همبستگی ملت توجه شود.

رشیدیان با اشاره به شرایط و مسئولیت سنگینی که در بعد از انقلاب در جامعه حس می‌شود، عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای غربی دین اسلام به عنوان دین دوم در حال ترویج است.

وی ادامه داد: در ابتدای حمله دشمن در دوران دفاع مقدس، جنگ به عده و سازمان‌هایی خاص محول شده بود اما در اواسط سال‌های دفاع مقدس متوجه شدیم که تمامی اقشار باید بسیج شوند و در جنگ شرکت کنند.

استاندار خراسان رضوی به بحث مردم سالاری دینی اشاره و عنوان کرد: امروز هم دشمنان خارجی و هم بعضی از اختلافات درونی فکر مسئولان عالی رتبه را می‌آزارد.

وی با بیان اینکه اساس مشروعیت نظام، ارزش های دینی و اساس مقبولیت آن رای ملت است، گفت: رهبر انقلاب تفکر مردم سالاری دینی را ارتقا بخشیدند و در جهان امروز از این تفکر به عنوان یک فکر و تئوری بهره گرفته می شود.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: دولت و رئیس جمهور نسبت به تبعیت از رهبری، پیگیری سیاست‌ها و منویات ایشان تاکید دارد و تمام تلاش رئیس جمهوری این است که سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب را اجرا کند.

وی با بیان اینکه دولت مسئولیت کارهایش را خودش می‌پذیرد، ادامه داد: دولت موظف است بر اساس قانون، خط رهبری و تفکر ولایی را سرلوحه خود قرار دهد.

رشیدیان افزود: رئیس جمهور هم تاکید کرده است به عهدی که با مردم بسته وفادار می‌ماند، به برنامه‌هایی که ارائه داده عمل می‌کند و فاصله‌ای با قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران ندارد و نخواهد داشت.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برای توسعه و پیشرفت کشور، رفاه، امنیت، اشتغال، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ... هرچه در توان ذهنی و جسمی خود داریم در طبق اخلاص می گذاریم و به صحنه می آوریم.

رشیدیان با بیان اینکه تمام تلاش و هم و غم دولت یازدهم موضوع برجام نبوده است، اظهار کرد: در حوزه راهسازی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت و توجه به حاشیه نشینی، حمایت از محور مقاومت و برنامه های دیگر دستاوردهای روشنی را کسب کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در دفاع از کشورمان اهل استقامت هستیم و هرزمانی که دشمن قصد حمله داشته باشد تا دندانش را خرد نکنیم رهایش نخواهیم کرد، اظهار کرد: ما به استقلال و مقاومت خود اعتقاد داریم و از بازار گفتگو و مذاکره نمی‌ترسیم اما گفته رهبرمان را مبنی بر اینکه مذاکره با آمریکا فقط محدود به موضوع هسته ای باشد را از یاد نخواهیم برد.

وی با تاکید به اینکه خدمت به زائران امام رضا وظیفه و رسالتی سنگین است که به عهده داریم، خاطر نشان کرد: مشهد را نه به عنوان یک شهر در کنار شهرهای دیگر بلکه یک شهر بین المللی که پیشانی کشور است مدنظر داریم تا بتوانیم یک خراسان رضوی با نشاط و با انگیزه داشته باشیم.