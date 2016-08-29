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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۲۴

ایجاد خط راه آهن میان سرزمین های اشغالی و اردن

ایجاد خط راه آهن میان سرزمین های اشغالی و اردن

رژیم صهیونیستی قصد دارد خط راه آهن خود را به پل ملک حسین اردن متصل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزیر حمل و نقل رژیم اسرائیل و یکی از اعضای حزب لیکود از طرحی برای راه اندازی راه آهن میان این رژیم و برخی کشورهای عربی خبر داد.

بر اساس این گزارش «یسرائیل کاتس» وزیر حمل و نقل رژیم اسرائیل در سخنانی عنوان کرد: در حال حاضر کارهای مقدماتی خط راه آهن میان اسرائیل و اردن در حال انجام شدن است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این خط راه آهن به پل «ملک حسین» در اردن متصل می شود و ارتباطات با طرف اردنی در این خصوص ادامه دارد.

گفتنی است برخی کشورهای عربی در صدد عادی سازی گام به گام روابط خود با رژیم صهیونیستی هستند.

کد مطلب 3755870

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