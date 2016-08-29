ایجاد خط راه آهن میان سرزمین های اشغالی و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزیر حمل و نقل رژیم اسرائیل و یکی از اعضای حزب لیکود از طرحی برای راه اندازی راه آهن میان این رژیم و برخی کشورهای عربی خبر داد.

بر اساس این گزارش «یسرائیل کاتس» وزیر حمل و نقل رژیم اسرائیل در سخنانی عنوان کرد: در حال حاضر کارهای مقدماتی خط راه آهن میان اسرائیل و اردن در حال انجام شدن است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این خط راه آهن به پل «ملک حسین» در اردن متصل می شود و ارتباطات با طرف اردنی در این خصوص ادامه دارد.

گفتنی است برخی کشورهای عربی در صدد عادی سازی گام به گام روابط خود با رژیم صهیونیستی هستند.