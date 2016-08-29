به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله فرج اللهی عصر امروز دوشنبه در همایش احیای دریاچه ارومیه که با حضور خلیل ساعی مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی و نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار شد، در جمع مسئولان و مردم روستای قره چپق بناب تصریح کرد: با شروع به کار دولت تدبیر و امید توجه به احیای دریاچه ارومیه ار بحث شعار خارج و عملیاتی شد و با تشکیل مدیریت بحران دریاچه ارومیه برای نجات این دریاچه قدم های اساسی برداشته شد.

وی همچنین با اشاره به کاهش کشت پیاز در روستای قره چپق از یک هزار و ۵۰۰ هکتار به پنج هکتار گفت: اهالی این روستا به شغل آبا و اجدادی خود در خصوص کشت پیاز پایان دادند.

فرماندار بناب با اشاره به ضرورت توسعه آبیاری قطره ای، توسعه این طرح را در احیای دریاچه ارومیه مؤثر دانست و گفت: در طول ۳۷ سال گذشته تنها ۱۰۱ هکتار از مزارع این شهرستان تحت پوشش آبیاری قطره ای رفته بود اما در ۱.۵ سال گذشته یک هزار هکتار از اراضی شهرستان تحت پوشش آبیاری قطره ای رفته است که ۶۰۰ هکتار مورد بهره برداری قرار گرفت و ۴۰۰ هکتار دیگر نیز در حال اجراست.

فرج اللهی افزود: تعهد شهرستان تا پایان سال ۹۶ تحت پوشش بردن ۲ هزار هکتار از اراضی شهرستان برای آبیاری قطره ای است که آن را اجرایی خواهیم کرد.

وی بتنی کردن کانال های کشاورزی را از دیگر برنامه های این دولت اعلام کرد و گفت: ۶۰ کیلومتر از کانال های پایاب سد علویان هم اکنون در این شهرستان در حال اجراست و امیدواریم در پایان سال ۹۶ و پایان دوره این دولت با اجرای این طرح کانال سنتی در شهرستان نداشته باشیم.

فرماندار بناب خاطرنشان کرد: این شهرستان دارای ۴ هزارو ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی است که خوشبختانه ساکنان و کشاورزان فهیم روستای قره چپق بطور داوطلبانه نسبت به مسدود کردن تعدای از آنها اقدام کردند و جا دارد از همکاری اهالی روستای قره چپق در راستای احیای دریاچه ارومیه تشکر و قدردانی بعمل آید.

این گزارش حاکی است، در ابتدای این جلسه یکی از اعضای شورای اسلامی روستای قره چپق و تعدادی از اهالی این روستا با بیان مسائل و مشکلات خود در خصوص رفع این مشکلات تأکید کردند.