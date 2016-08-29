شعبه اقماری تامین اجتماعی اقبالیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه در هفتمین روز از هفته دولت بهره برداری از هفتمین شعبه اقماری تامین اجتماعی در شهر اقبالیه با حضور محمدصادق بابایی، مدیرکل درمان استان، علیرضا محسنی مدیرکل تامین اجتماعی قزوین و جمعی از مسئولان استانی آغاز شد.

علیرضا محسنی مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین در این مراسم با بیان اینکه در استان قزوین شش شعبه اقماری خدمات بیمه ای را در اختیار مردم قرار می دهند اظهارداشت: با افتتاح اولین شعبه اقماری در شهر اقبالیه، مجموع شعبات اقماری استان در حال حاضر به هفت شعبه افزایش یافت.

مدیرکل تامین اجتماعی، هدف از ایجاد این شعبه را جلوگیری از رفت و آمد مردم به مرکز استان به‌ویژه مراکز اصلی شعبه‌های تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: برای ارائه خدمات بهتر به بیمه ‌شدگان راه اندازی شعبلات اقماری در دستور کار قرار گرفت تا رضایت مردم فراهم شود.

محسنی اضافه کرد: از جمعیت ۷۵ هزار نفری شهر اقبالیه حدود پنج هزار و۶۳۰ نفر بیمه شده اصلی هستند و بیش از هزار و ۱۷۳ فقره پرونده مستمری ‌برای افراد تشکیل شده است.

وی یادآور شد: همچنین ۱۸ هزار و ۵۸۲ نفر تحت پوشش بیمه ای در شهر اقبالیه داریم و در این شهر ۲۸۶ کارگاه فعالیت می کند.

محسنی اضافه کرد: برای راه اندازی این شعبه یک میلیارد ریال هزینه شده و ساختمان آن با زیربنای ۸۰ مترمربع در اختیار سازمان قرار گرفته است.