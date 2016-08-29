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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۲۰

نهاوندیان:

هدف دولت پیشرفت عزتمندانه توام با حفظ اصول و ارزش های انقلاب است

هدف دولت پیشرفت عزتمندانه توام با حفظ اصول و ارزش های انقلاب است

رییس دفتر رییس‌جمهور گفت: در اقتصاد مقاومتی تحقق رشد پویا و اهداف چشم‌انداز بیست ساله به عنوان اهداف اصلی مورد تأکید قرار گرفته است و اساس آن حرکت هدفمند به سوی رشد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،محمد نهاوندیان روز دوشنبه در نشست شورای اداری استان تهران، با تبریک هفته دولت و تقدیر از خدمتگزاران به ملت، اظهار داشت: دولت به عنوان اداره کننده اجرایی نظام پیشران برنامه‌ها و تحقق‌بخش اهداف نظام است، لذا چنانچه در این هفته از دستاوردهای دولت سخن گفته می‌شود، این دستاوردها متعلق به نظام و همه مردم ایران است.

رییس دفتر رییس‌جمهور لزوم نگاه به شرایط گذشته و ارزیابی جایگاه دست یافته را مورد تأکید قرار داد و گفت: توشه گرفتن از این دو برای ترسیم و دستیابی به افق‌های پیش‌رو ضروری است و هفته دولت، هفته فرداهای بلندی است که در مقابل ملت ایران قرار دارد.

نهاوندیان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی صرفاً مربوط به بخش اقتصادی نیست بلکه رویکردی است که ابعاد و ساحت‌های دیگر اجتماعی و سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهارداشت: زمانی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از درون‌زا و برون‌گرا بودن اقتصاد سخن گفته می‌شود، تحقق این شاخصه‌ها نیازمند ابعاد سیاسی داخلی و خارجی و حتی اجتماعی و فرهنگی است.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی تحقق رشد پویا و اهداف چشم‌انداز بیست ساله به عنوان اهداف اصلی مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: اساس اقتصاد مقاومتی حرکت هدفمند و رو به جلو و دستیابی به رشد و توسعه پایدار است.

نهاوندیان با بیان اینکه رشد و پیشرفت از ویژگی‌هایی برخوردار است و هدف اصلی، دستیابی به پیشرفت عزتمندانه است، افزود: در مسیر رشد پایدار، اصول و ارزش های انقلاب اسلامی را باید حفظ کرد، لذا هر پیشرفتی مطلوب نیست، بلکه باید توأم با عزت باشد.

رییس دفتر رییس‌جمهور یکی از اصلی‌ترین ارزش های دوران انقلاب و دفاع مقدس را حراست از عزت کشور و مردم دانست و گفت: در سال‌های اخیر دولت گام‌های مهمی در این زمینه برداشته است که افتخارآفرین است.

 نهاوندیان با اشاره به مؤلفه‌های عزت، اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های عزت، توسعه اختیارمندانه است و هر جا که امکان انتخاب گری یک ملت بیشتر شود، آن ملت از عزتمندی بیشتری برخوردار است.

رییس دفتر رییس‌جمهور اضافه کرد: اگر دشمنان توانستند محدودیت و تحریم را تحمیل کنند به نحوی که تصمیم‌گیری و انتخاب‌ها را محدود و تحت تأثیر قرار دهند، بی‌تردید مسیر معکوس عزتمندی پیش رو خواهد بود.

نهاوندیان گفت: اینکه امروز هیأت‌های مختلف تجاری و صنعتی کشورهای مختلف برای مشارکت در طرح های توسعه ای کشور مرتباً به دنبال ملاقات با مسئولین ایران اسلامی هستند، بخشی از عزتی است که با حرکت دلسوزانه و صبورانه در سه سال گذشته حاصل شده است.

رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز بین آنهایی که تحریم را تحمیل کردند اختلاف‌نظر افتاده و رژیم صهیونیستی به شدت عصبانی است، اظهار داشت: امروز حتی در آمریکا وحدت رویه موجود بین کنگره و قوه مجریه شکسته شده و بدعهدی‌ها و بدحسابی‌های آمریکا مورد اعتراض اروپا و دیگر کشورهای دنیا است و این توفیق بزرگی است که به دست آمده است.

کد مطلب 3755891
محمد مهدی ملکی

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