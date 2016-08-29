هدف دولت پیشرفت عزتمندانه توام با حفظ اصول و ارزش های انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،محمد نهاوندیان روز دوشنبه در نشست شورای اداری استان تهران، با تبریک هفته دولت و تقدیر از خدمتگزاران به ملت، اظهار داشت: دولت به عنوان اداره کننده اجرایی نظام پیشران برنامه‌ها و تحقق‌بخش اهداف نظام است، لذا چنانچه در این هفته از دستاوردهای دولت سخن گفته می‌شود، این دستاوردها متعلق به نظام و همه مردم ایران است.

رییس دفتر رییس‌جمهور لزوم نگاه به شرایط گذشته و ارزیابی جایگاه دست یافته را مورد تأکید قرار داد و گفت: توشه گرفتن از این دو برای ترسیم و دستیابی به افق‌های پیش‌رو ضروری است و هفته دولت، هفته فرداهای بلندی است که در مقابل ملت ایران قرار دارد.

نهاوندیان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی صرفاً مربوط به بخش اقتصادی نیست بلکه رویکردی است که ابعاد و ساحت‌های دیگر اجتماعی و سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهارداشت: زمانی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از درون‌زا و برون‌گرا بودن اقتصاد سخن گفته می‌شود، تحقق این شاخصه‌ها نیازمند ابعاد سیاسی داخلی و خارجی و حتی اجتماعی و فرهنگی است.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی تحقق رشد پویا و اهداف چشم‌انداز بیست ساله به عنوان اهداف اصلی مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: اساس اقتصاد مقاومتی حرکت هدفمند و رو به جلو و دستیابی به رشد و توسعه پایدار است.

نهاوندیان با بیان اینکه رشد و پیشرفت از ویژگی‌هایی برخوردار است و هدف اصلی، دستیابی به پیشرفت عزتمندانه است، افزود: در مسیر رشد پایدار، اصول و ارزش های انقلاب اسلامی را باید حفظ کرد، لذا هر پیشرفتی مطلوب نیست، بلکه باید توأم با عزت باشد.

رییس دفتر رییس‌جمهور یکی از اصلی‌ترین ارزش های دوران انقلاب و دفاع مقدس را حراست از عزت کشور و مردم دانست و گفت: در سال‌های اخیر دولت گام‌های مهمی در این زمینه برداشته است که افتخارآفرین است.

نهاوندیان با اشاره به مؤلفه‌های عزت، اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های عزت، توسعه اختیارمندانه است و هر جا که امکان انتخاب گری یک ملت بیشتر شود، آن ملت از عزتمندی بیشتری برخوردار است.

رییس دفتر رییس‌جمهور اضافه کرد: اگر دشمنان توانستند محدودیت و تحریم را تحمیل کنند به نحوی که تصمیم‌گیری و انتخاب‌ها را محدود و تحت تأثیر قرار دهند، بی‌تردید مسیر معکوس عزتمندی پیش رو خواهد بود.

نهاوندیان گفت: اینکه امروز هیأت‌های مختلف تجاری و صنعتی کشورهای مختلف برای مشارکت در طرح های توسعه ای کشور مرتباً به دنبال ملاقات با مسئولین ایران اسلامی هستند، بخشی از عزتی است که با حرکت دلسوزانه و صبورانه در سه سال گذشته حاصل شده است.

رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز بین آنهایی که تحریم را تحمیل کردند اختلاف‌نظر افتاده و رژیم صهیونیستی به شدت عصبانی است، اظهار داشت: امروز حتی در آمریکا وحدت رویه موجود بین کنگره و قوه مجریه شکسته شده و بدعهدی‌ها و بدحسابی‌های آمریکا مورد اعتراض اروپا و دیگر کشورهای دنیا است و این توفیق بزرگی است که به دست آمده است.