به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی انفجار تروریستی امروز استان کربلا توسط گروهک تروریستی - تکفیری داعش را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با دولت وملت عراق و خانواده قربانیان این اقدام پلید و ضد بشری اظهار داشت: تروریستهای تکفیری در حالی دست به اینگونه جنایات و کشتار مردم بیگناه می زنند که می دانند روزهای پایانی عمرشان را در عراق سپری می کنند.

قاسمی اینگونه اقدامات کور و ددمنشانه را واکنشی به شکست های پی در پی تروریست ها از ارتش و نیروهای مردمی عراق دانست و گفت: امیدواریم با همت دولت، ارتش، نیروهای مردمی و با وحدت، یکپارچگی ، و همدلی همه طوایف و مذاهب و اقوام عراقی سایه شوم تروریسم هر چه سریعتر در عراق و منطقه ریشه کن و همه مردم این کشور در صلح و آرامش در کنار یکدیگر برای بازگشت امنیت و بازسازی کشور خود تلاش نمایند.