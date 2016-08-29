به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار معاون استاندار همدان عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح ۸ پروژه عمرانی در بیمارستان آیتالله علی مرادیان نهاوند گفت: خوشبختانه در استان همدان بهواسطه اجرای طرح عظیم تحول سلامت تا به امروز ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با اشاره به اینکه پیشازاین این مبلغ از جیب مردم پرداخت میشد، گفت: روزی مردم کشور و استان برای مداوای بسیاری از بیماریهای خود با توجه به سرسامآور بودن هزینههای درمان مشکلات عدیدهای داشتند بهنحویکه پس از درمان بیماری به فقر دچار میشدند.
وی بابیان اینکه این میزان پرداختی برای سلامت مردم سوای از ۱۰۰ میلیارد تومان در بحث تجهیز بوده است، گفت: در جریان اجرای طرح تحول سلامت در استان همدان تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۸۰ هزار نفر از خدمات کلینیکهای تخصصی استان همدان بهرهمند شدهاند.
وی در ادامه در حاشیه بهرهبرداری از هشت پروژه بخشهای آی سی یو، جراحی زنان، داخلی مردان و غیره، گفت: امروز با تلاشهای خدمت گذاران عرصه سلامت تنها بیمارستان نهاوند که خیر ساز نیز است رنگ و بو و تحولی شگرف نسبت به قبل دارد.
معاون استاندار همدان در ادامه بابیان اینکه مردم در دو شاخص شامل تحول نظام سلامت و احساس امنیت از دولت احساس رضایتمندی دارند، گفت: در این زمینه دستگاههای متولی باید عملکرد خود را صادقانه ارائه دهند و دانشگاه علوم پزشکی ازجمله دستگاههایی است که باید عملکرد ۳ سال دولت را در این زمینه بهوضوح به مردم ارائه دهد.
الهی تبار در ادامه این سفر با حضور در روستای کوهانی در ۴ کیلومتری شهرستان نهاوند به سمت شهرستان بروجرد برای کلنگ زنی اولین و بزرگترین مجتمع بستهبندی و قطعهبندی فرآوردههای خام دامی در غرب کشور گفت: امروز دولت تدبیر و امید عزم خود را برای توسعه صنعت در استان همدان جزم کرده و توجه ویژهای به این مهم دارد.
وی با اشاره به اینکه حمایت از تولیدات داخلی و صنایع فعال در کشور وظیفه دولتمردان است، گفت: شهرستان نهاوند در بحث تولیدات کشاورزی و دامی رتبه حائز اهمیتی در استان و در مواردی کشور دارد ولی آنچه تا به امروز احساس نیاز بوده نبود واحدهای صنایع تبدیلی مناسب در شهرستان است که امیدواریم این مهم در آینده نهچندان دور با افتتاح این پروژه محقق شود.
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