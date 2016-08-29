حمله جنگنده های ترکیه به شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، جنگنده های نیروی هوایی ترکیه ظهر امروز مواضع گروه تروریستی پ ک ک را در منطقه«گارا » واقع در شمال عراق بمباران کردند.
بنا بر این گزارش در این حمله مواضع شناسایی شده این گروه منهدم شد.
جنگنده های نیروی هوایی ترکیه مواضع پ ک ک در شمال عراق را بمباران کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، جنگنده های نیروی هوایی ترکیه ظهر امروز مواضع گروه تروریستی پ ک ک را در منطقه«گارا » واقع در شمال عراق بمباران کردند.
بنا بر این گزارش در این حمله مواضع شناسایی شده این گروه منهدم شد.
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