حمله جنگنده های ترکیه به شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، جنگنده های نیروی هوایی ترکیه ظهر امروز مواضع گروه تروریستی پ ک ک را در منطقه«گارا » واقع در شمال عراق بمباران کردند.

بنا بر این گزارش در این حمله مواضع شناسایی شده این گروه منهدم شد.