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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۴۰

حمله جنگنده های ترکیه به شمال عراق

حمله جنگنده های ترکیه به شمال عراق

جنگنده های نیروی هوایی ترکیه مواضع پ ک ک در شمال عراق را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، جنگنده های نیروی هوایی ترکیه ظهر امروز مواضع گروه تروریستی پ ک ک را در منطقه«گارا » واقع در شمال عراق بمباران کردند.

بنا بر این گزارش در این حمله مواضع شناسایی شده این گروه منهدم شد.

کد مطلب 3755906
پیمان یزدانی

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