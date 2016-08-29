به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی، جمعی از مسئولان محلی و قشرهای مختلف مردم بناب و روستاهای تابعه از اولین سامانه تجاری ثابت گاما به منظور پرتودهی مواد غذایی و بهداشتی در بناب رونمایی و بهره برداری شد.

بنابراعلام مسئولان، سازمان انرژی اتمی ایران برای تکمیل این سامانه ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه کرده است.

همچنین طی مراسمی از یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه مقاوم سازی شده بهره برداری شد.

برای مرمت و مقاوم سازی این مدرسه ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

بنابراین گزارش، طرح هادی روستای آخوند قشلاق از توابع شهرستان بناب با هزینه ای بالغ بر۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بناب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین از سوی جهاد کشاورزی شهرستان ۷ هکتار از اراضی کشاورزی بناب با هزینه ۶۶۰ میلیون ریال تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار گرفت.