به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عبادیان عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح ۸ طرح بیمارستانی در بیمارستان آیت‌الله علی مرادیان نهاوند بابیان اینکه خدماتی که امروز در بیمارستان‌های شهرستان نهاوند ارائه می‌شود به‌هیچ‌عنوان قابل‌مقایسه با قبل نیست، گفت: درگذشته بیماران نهاوندی برای رفع بسیاری از نیازهای درمانی خود باید به استان‌ها و شهرستان‌های هم‌جوار سفر می‌کردند.

وی اضافه کردن پیوست رسانه‌ای برای تمامی مجموعه‌های بهداشت و درمان استان همدان را جزئی حتمی دانست و افزود: امروز در برخی موارد آنچه به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی نادرست است که باید نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای شود چراکه دولت خدمات بسیار ارزنده‌ای در خصوص طرح تحول نظام سلامت ارائه کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی به دنبال تخریب اقدامات طرح تحول سلامت هستند، گفت: این افراد علی‌رغم اینکه به خواسته‌های حزبی و سیاسی خود شاید دست یابند اما به‌سلامت و درمان مردم ضرر وارد می‌کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در جلسات خصوصی بر این مهم تأکیدداریم که نظام و مردم به ما اعتماد کرده و اختیارات زیادی برای ما فراهم کردن سلامت مردم را در اختیار ما گذاشته‌اند، گفت: مطالبات و کارانه معوق پزشکان و پرستاران استان این مهم را تصدیق می‌کند که ماقبل از هر چیز به فکر ارتقای سطح آسایش و سلامت مردم هستیم.

وی با اشاره به اینکه تنها در شهرستان کبودرآهنگ آمار افزایش ویزیت در مراکز درمانی از ۵۰۰ ویزیت به ۱۰ هزار ویزیت نشان از موفق بودن و اقبال مردمی دارد گفت: تا پایان سال در شهرستان‌های استان همدان ۳ بیمارستان افتتاح می‌شود که بیمارستان ۱۸۰ تختخوابی نهاوند ازجمله آن‌ها است.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری اقداماتی نظیر افتتاح کلینیک‌های ویژه و همچنین بلوک‌های زایمانی و ارتقای اورژانس در اکثر نقاط استان همدان خواهیم بود، گفت: اکثر این پروژه‌ها در طی دو سال اخیر کلنگ زنی شده‌اند و این مهم در شرایط بی‌پولی دولت محقق شده فلذا نشان از اهتمام ویژه دولت به مقوله سلامت دارد.

عبادیان با اشاره به اینکه امروز در نهاوند شاهد بهره‌برداری از ۸ طرح بهسازی بخش‌های آی سی یو، زایمان زنان و سی اس آر بودیم، چندین طرح تجهیز دیگر را ازجمله اقدامات اخیر طرح تحول سلامت در نهاوند عنوان کرد.

وی گفت: طرحهایی که امروز مورد افتتاح و بهره‌برداری قرارگرفت بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان از محل اعتبارات طرح تحول سلامت احداث شده است.