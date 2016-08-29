  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۰۰

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان کرد

امیدواری به تصویب لوایح زنان در ماه‌های پایانی دولت

امیدواری به تصویب لوایح زنان در ماه‌های پایانی دولت

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: ریل گذاری درستی در حوزه زنان انجام شده است و امید داریم در چند ماه باقی مانده از دولت بتوانیم لوایحی را به مجلس ارائه دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در تشریح مهم ترین برنامه های هفته دولت افزود: این هفته فرصت مناسبی برای تبیین عملکردها و برنامه ها و  تشریح چالش های فرارو است.

مولاوردی ادامه داد: ما برنامه هایی را شروع کردیم و ریل گذاری درستی در حوزه زنان انجام شده است و مقدمات بسیاری برنامه فراهم شده است و امید داریم در چند ماه باقی مانده از دولت بتوانیم لوایحی را به مجلس برسانیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین با اشاره به اینکه در نظر داریم طرح های را به صورت ملی اجرا کنیم اضافه کرد: این طرح ها در چند استان به صورت آزمایشی انجام شده است و امیدواریم به صورت ملی هم اجرا شود.

مولاوردی که در رادیو ایران سخن می گفت، خاطرنشان کرد: با توجه به ماموریت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، باید بتوانیم به صورت ستادی برای بهبود وضعیت زنان و تحقق خانواده پایدار قدم هایی را برداریم.

کد مطلب 3755915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها