به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در تشریح مهم ترین برنامه های هفته دولت افزود: این هفته فرصت مناسبی برای تبیین عملکردها و برنامه ها و تشریح چالش های فرارو است.

مولاوردی ادامه داد: ما برنامه هایی را شروع کردیم و ریل گذاری درستی در حوزه زنان انجام شده است و مقدمات بسیاری برنامه فراهم شده است و امید داریم در چند ماه باقی مانده از دولت بتوانیم لوایحی را به مجلس برسانیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین با اشاره به اینکه در نظر داریم طرح های را به صورت ملی اجرا کنیم اضافه کرد: این طرح ها در چند استان به صورت آزمایشی انجام شده است و امیدواریم به صورت ملی هم اجرا شود.

مولاوردی که در رادیو ایران سخن می گفت، خاطرنشان کرد: با توجه به ماموریت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، باید بتوانیم به صورت ستادی برای بهبود وضعیت زنان و تحقق خانواده پایدار قدم هایی را برداریم.