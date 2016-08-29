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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۰۰

طراحی پیراهن جدید هم زیبا نیست؛

آیا تیم ملی با این پیراهن برابر قطر بازی می‌کند؟/ساده‌تر از قبلی!

آیا تیم ملی با این پیراهن برابر قطر بازی می‌کند؟/ساده‌تر از قبلی!

پیراهن جدید تیم ملی فوتبال ایران درحالی قرار است در دیدار برابر قطر رونمایی شود که به نظر می رسد از نظر طراحی هیچ تفاوتی با پیراهن پرسروصدای قبلی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه پیش از پیراهنی برای تیم ملی فوتبال ایران رونمایی شد که به خاطر سادگی در طراحی اش مورد انتقادات زیادی قرار گرفت و کار تا جایی پیش رفت که دردسرهای زیادی برای شرکت ایتالیایی بوجود آمد و هنوز هم به درستی مشخص نیست تکلیف قرارداد فدراسیون با این برند چه خواهد شد.

با این حال مهدی تاج وعده داد که برای دیدار با قطر یک لباس آبرومند البته با یک برند خارجی و البته کیفیت و طراحی خوب تهیه شود اما به نظر می رسد پیراهنی که در تمرین عصر دوشنبه تیم ملی به جهانگیری اهدا شد هیچ تفاوتی با پیراهن قبلی ندارد و از نظر طراحی حتی ساده تر از قبلی نیز هست و تنها یوز ایرانی روی آن نقش بسته است.

باید دید آیا این همان پیراهنی است که تاج وعده داده بود تا در روز دیدار با قطر پیراهن جدید و البته بهتری تن ملی پوشان خواهد بود؟

کد مطلب 3755920
رضا خسروي

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    نظرات

    • علی‌ ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
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      این پیراهن را از فروشگاه خریدند، خودشون آرم و شماره گذاشتند، اصلا معلومه که از طرف آدیداس نیست!

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