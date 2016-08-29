به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، صدر اعظم آلمان در سخنانی به انتقادهای یک ماه اخیر دولتمردان ترکیه درباره عدم حمایت های کافی برخی کشورها از آنکارا در کودتای نافرجام در این کشور پاسخ داد.

به گزارش حریت، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان امروز در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: محکوم کردن کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه صحیح و نیز امری مهم به شمار می آید.

صدر اعظم آلمان در این باره گفت: دولت ترکیه به حق انتظار حمایت را مطرح کرده است؛ اما تصور کنید اگر پارلمان ما توسط ارتش خودمان مورد حمله هوایی قرار می گرفت، چه می شد؟

«آنگلا مرکل» ادامه داد: اگر شما به جای گفتگو با یکدیگر، پشت سر هم حرف می زنید، معمولاً اینگونه گفتمان ها به نتایج خوبی در عرصه دموکراسی منتهی نخواهد شد.

وی تأکید کرد: برای رسیدن به دموکراسی نیاز به گفت و گو و رایزنی واقعی وجود دارد و ترکیه نیز لازم است همین راه را پیگیری نماید.