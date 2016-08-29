به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله بیاتی در جلسه افتتاح ۱۱۴ پروژه شهرداری قم که عصر دوشنبه به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار و نماینده مردم قم در مجلس در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذار برای توسعه شهر قم اظهار داشت: توسعه شهر قم، اشتغالزایی و خدمترسانی بهتر به زائران بدون وارد کردن بخش خصوصی در این عرصه امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به تشکیل ستاد سرمایهگذاری شهر قم در دوره قبل مدیریت شهرداری، گفت: تغییرات مدیریتی در استان موجب شد فعالیت این ستاد به صورت منظم ادامه پیدا نکند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع سرمایهگذاری، باید جلسات منظمی میان مدیران شهر و استان برقرار شود تا مسائل مرتبط با سرمایهگذاری پیگیری شود.
وی ادامه داد: برای جذب سرمایهگذار در راستای توسعه شهر قم نیاز داریم تا فرهنگ ادارات را تغییر داده و به مدیران و کارکنان احترام به سرمایهگذار را بیاموزیم.
بیاتی با اشاره به اینکه رسیدگی به درخواست سرمایهگذاران باید اولویت نخست ادارات باشد، افزود: اگر بشود باید یک کارمند را مخصوص پیگیری امور یک سرمایهگذار قرار دهیم تا سرمایهگذاران این همه در راهروی ادارات و سازمانهای ما معطل نباشند.
وی معتقد است هر سازمان و ارگانی باید یک ستاد سرمایهگذاری داشته باشد که از کارشناسان و افراد مجرب برای تقویت ارتباط با سرمایهگذاران استفاده شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در برخورد با سرمایهگذار چابک نیستیم افزود: گاهی اتفاق میافتد که من یا آقای استاندار قول یک زمین را به سرمایهگذار میدهیم اما وقتی پای کار میرویم متوجه میشویم که زمین به طور کامل تملک نشده یا سند ندارد. درحالی که فرصتهای سرمایهگذاری ما باید آماده باشد تا سرمایهگذار اصلا معطل نشود.
وی افزود: گاهی هم ما مدیران باید به سراغ سرمایهگذاران برویم تا بتوانیم برای کار از آنها دعوت کنیم. بسیاری اوقات سرمایهگذاران واقعی شاید به ما مراجعه نکنند بلکه هر مدیر باید در حیطه کاری خودش کسانی را که ظرفیت سرمایهگذاری دارند، بشناسد و جذب کند.
بیاتی با اشاره به اینکه در شهر قم در سال به ازای هر شهروند یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه میشود، گفت: این در حالی است که عایدی شهرداری به ازای هر شهروند در سال ۳۰۰ هزار تومان است و این اعداد نشان میدهد ما باید به دنبال جذب سرمایهگذار برای توسعه قم باشیم.
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