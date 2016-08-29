روستاها خاستگاه اقتصاد مقاومتی هستند/ دولت مردم را محرم می داند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی استیری عصر دوشنبه در نشستی با دهیاران بخش بسطام در محل بخشداری بسطام، انتخاب نوزدهم مهرماه را به عنوان روز روستا، نشان از اهمیت روستا و روستانشینان در اقتصاد و جامعه دانست و ابراز داشت: روستا خاستگاه تولید است و تولید اساس اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

وی افزود: روستا در برنامه های توسعه ای دولت جایگاه ویژه ای دارد و دولت به این مهم معتقد است که راه رسیدن به شهر و کشور پیشرفته و توسعه یافته از روستای پویا و کارآفرین می گذرد لذا ارائه راهکار برای تقویت تولید در روستاها نیاز امروز جامعه است.

بخشدار بسطام همچنین گفت: شفافیت و محرم دانستن مردم، اعتقاد به حضور ایشان به عنوان بهترین پشتوانه و سرمایه اجتماعی و نگاه کارشناسانه به مسائل به ویژه در بعد سیاسی و اجتماعی شاکله اصلی و اساسی دولت است.

استیری با بیان اینکه دیپلماسی فعال و مذاکره با رعایت اصل عزت بر محور خرد و منطق بدور از احساسات بی پایه و اساس استراتژی دولت در تحقق پرونده هسته ای پس از سالها کش و قوس بود، ابراز داشت: تحقق شعارهای انتخاباتی بویژه رعایت اعتدال در انتخاب کابینه نشان از عزم جدی دولت درپرداختن و پیگیری مطالبات مردم و پرهیز از سطحی نگری و نگاه صرف سیاسی و رعایت اصل شایسته سالاری از دیگر مولفه های موفقیت دولت است.

وی افزود: با عنایت به هجمه های متعدد و بدور از انصاف به دولت و نادیده گرفتن تلاش ها و دستاوردهای دولت، انتقاد پذیری و قبول نظر کارشناسی منتقدان منصف از ظرفیت‌ها و توانمندی دولت است و خدمت بی منت، صادقانه و اعتقاد و اعتماد به نقش محوری مردم و طلب مشارکت مردم در امور رویکرد دولت یازدهم محسوب می شود که بررسی کارنامه دولت به این ماجرا صحه می گذارد.

بخشدار بسطام همچنین گفت: افزایش اعتماد عمومی کاهش نابرابری تاکید بر توسعه متوازن و نگاه ویژه به مناطق محروم به منظور تحقق عدالت اجتماعی به معنی واقعی کلمه راهبرد اساسی دولت در خدمت گذاری به مردم است.

استیری با بیان اینکه دولت در اشاعه امید در بین مردم موفق بوده است، ابراز داشت: کاهش تورم، افزایش ثبات در بازار اقتصادی، آرامش سیاسی و پرهیز از هیاهوهای سیاسی بی شک بارقه امید را در دل مردم زنده و فاصله دولت و ملت را کاهش داده است.