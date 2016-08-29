سیدحمیدرضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به ساماندهی میوه فروشان، دست فروشان و ماشین شویی های ظهر پلدختر اظهار داشت: در رابطه با این سه قشر جلسه ای با شهردار پلدختر برگزار و صندوق کارآفرینی امید لرستان مکاتبه ای با این صندوق در کشور انجام داده و منتظر پاسخ آن برای ساماندهی این صنوف هستیم.

وی به احداث سد در شهرستان پلدختر اشاره کرد و گفت: موضوع احداث سد در پلدختر را از همان روزهای آغاز فعالیت خود در مجلس با توجه به نیاز کشاورزان منطقه و جلوگیری از وقوع سیلاب در دستور کار قرار دادم.

پیگیری احداث دو سد پلدختر در وزارت نیرو

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از رایزنی با مسئولان استانی در نهایت مقرر شد کار مطالعاتی این سدها انجام شود و در روزهای اخیر طی نامه ای به وزیر نیرو احداث سد «چول هول» و «بن لار» پیگیری و پس از اخذ نتیجه موضوع به اطلاع مردم خواهد رسید.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود پزشک متخصص و امکانات درمانی در بیمارستان پلدختر اشاره کرد و گفت: در این رابطه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان چند جلسه برگزار و با وزیر بهداشت رایزنی های صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بیمارستان پلدختر با توجه به کمبود هایی که دارد در حد یک درمانگاه است عنوان کرد: بیمارستان پلدختر در ابتدا با عنوان بیمارستان ۶۴ تختخوابی شروع شد اما اکنون این بیمارستان ۲۴ تختخوابی است.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی افزود: قول هایی که از رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گرفته ایم به بخشی از آن عمل شده و درمانگاه شماره یک تجهیز و افتتاح شد و در رابطه با تجهیزات بیمارستان از جمله «سی تی اسکن» به مجموعه تحویل داده شده و منتظر ساخت و تکمیل ساختمان هستیم تا راه اندازی شود.

استخر شنای پلدختر دهه فجر امسال افتتاح می شود

کاظمی گفت: در اواخر مهر ماه امسال که فصل تقسیم پزشکان طرحی بوده قول تامین پزشک متخصص مورد نیاز در بیمارستان پلدختر داده شد.

وی با بیان اینکه همچنین مقرر شد درمانگاه معمولان شبانه روزی شود افزود: قرار بر این بوده که دو دستگاه آمبولانس به شهر معمولان و روستای «هلوش» اختصاص یابد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی به گسترش فضای سبز شهر پلدختر اشاره کرد و گفت: متاسفانه شهر پلدختر امکانات رفاهی تفریحی برای آسایش مردم ندارد.

کاظمی افزود: در این راستا پیشنهاد احداث پارک «بام» که از مطالبات به حق مردم پلدختر بوده در شورای برنامه ریزی لرستان داده شد و به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه در نهایت برای احداث پارک بام پلدختر برای اجرای فاز اول آن ۱۰ میلیارد ریال اختصاص داده شد گفت: شهرداری پلدختر با اختصاص این مبلغ عملیات اجرایی فاز اول آن را آغاز خواهد کرد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی به استخر شنای پلدختر اشاره کرد و افزود: پروژه استخر شنای پلدختر یکی از مطالبات به حق مردم بوده که به علت تکمیل نشدن آن طی حدود دو ماه ماه گذشته تاکنون چند نفر از نوجوانان این شهر در رودخانه کشکان غرق شدند.

کاظمی تصریح کرد: برای تکمیل استخر شنا با مدیر کل ورزش و جوانان لرستان پیگیری لازم برای تخصیص اعتبار صورت گرفت و هم اکنون سه اکیب در محل این پروژه مشغول به کار هستند.

وی گفت: با توجه به قول های داده شده این پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.