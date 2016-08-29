اذعان صهیونیستها به اعدام میدانی فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «الیاهو لیبمن» از مقامات نظامی صهیونیست در شهر الخلیل به اعدام های میدانی متعدد فلسطینی ها از سوی نظامیان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی اعتراف کرد.

وی این مطلب را روز یکشنبه در جلسه محاکمه صوری عامل شهادت «عبدالفتاح الشریف» بر زبان جاری ساخت.

این نظامی صهیونیست اعتراف کرد که چندین بار با چشمان خود دیده است که نظامیان، فلسطینیان را از ناحیه سر هدف گلوله قرار دادند. وی همچنین اعلام کرد که هیچ یک از نظامیانی که تاکنون دست به چنین اقدامی زده اند، محاکمه و بازخواست نشده اند.

«الیاهو لیبمن» مدعی شد که این اقدام به منظور جلوگیری از اجرای عملیات های مقاومتی صورت گرفته است.