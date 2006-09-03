در تلاشهاي خود براي تماس با نخست وزير لبنان شكست خوردم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ايهود اولمرت درمراسم آغاز سال تحصيلي در شهركهاي صهيونيست نشين شمال اراضي اشغالي افزود: سنيوره تعدادي از درخواست هايش را كه از طريق چندين نفر براي ديدار با او فرستاده، رد كرد.

بنابراين گزارش، اززمان تشكيل دولت جعلي رژيم صهيونيستي در سال 1948 هيچ رابطه ديپلماتيك بين اين رژيم و لبنان وجود ندارد .

نخست وزير رژيم صهيونيستي ابراز عقيده كرد: چقدر ساده و طبيعي بود اگر نخست وزيرلبنان درخواست من را براي ديدار با هم ودست دادن قبول مي كرد و به اين نفرت و انزجار كه ملتش درمورد ما داشتند، پايان مي داد.

وي دراظهاراتي فريبكارانه مدعي شد: اميدوارم كه آن روز دور نباشد. (منظور روز ديدار با نخست وزير لبنان است )

بيش از 1200 شهروند لبناني در تهاجم سي و سه روزه ارتش تجاوز رژيم صهيونيستي به خاك اين كشور به شهادت رسيدند، در مقابل نيروهاي حزب الله،160 تن از نظاميان اسرائيلي را به هلاكت رساندند.

ميري ايسن سخنگوي نخست وزير رژيم صهيونيستي هم گفت : اولمرت تلاش كرد تا كانال هاي مذاكرات احتمالي را با دولت لبنان بگشايد و او متاسف است، زيرا نخست وزير لبنان براي صلح تلاش نمي كند.

سنيوره هفته گذشته گفته بود كه لبنان آخرين كشورعرب خواهد بود كه توافقنامه صلح با اسرائيل امضا خواهد كرد.