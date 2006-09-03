داد و ستد 166 ميليارد ريال فولاد و مس در بورس فلزات تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران، تالار اين بورس در روز يكشنبه شاهد جمعا34 هزار و 240 تن عرضه و در مقابل 81 هزار و 320 تن تقاضا براي محصولات فوق الذكر بود.

در روز جاري درگروه محصولات فولادي در 4 رينگ معاملاتي جداگانه مقدار 18 هزار و 60 تن انواع فولاد به ارزش 104 ميليارد و 459 ميليون و 480 هزار ريال به صورت نقدي و سلف معامله شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 36/95 و 65/62 درصد از كل بازار را در اين روز به خود اختصاص داد.

همچنين در گروه محصولات مسي نيز 880 تن انواع مس در 3 رينگ معاملاتي جداگانه به ارزش 62 ميليارد و 272 ميليون و 80 هزار ريال به صورت نقدي داد وستد شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 64/4 و 35/37 درصد از كل بازار را در روز جاري به خود اختصاص داد. در گروه محصولات آلومينيوم و روي هيچگونه عرضه اي صورت نگرفت.