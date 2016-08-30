از فضای صمیمی میان رقبا تا ورود مسجدجامعی در میان تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امروز شورای شهر تهران با تاخیر معمول در ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه با قرائت قرآن و نشستن اعضای هیئت رییسه در جایگاه آغاز شد.

در این جلسه اعضای اصولگرای شورا زودتر در صحن حاضر شده و پیش از جلسه میان رقبا، جو صمیمی برقرار و خوش و بش‌ها بیش از روزهای دیگر بود.

شیبانی تنها عضو شورا بود که از لحظه ورود در جایگاهش نشست، دیگر نامزدها دائم با هم گفت‌وگو می‌کردند.

مهدی چمران نشست را با تبریک هفته دولت و یادآوری شهادت رجایی و باهنر آغاز کرد.

عکاس ها که قرار بود در جلسه رای گیری حضور نداشته باشند، با برخی پادرمیانی‌ها و با کمی تاخیر به صحن آمدند.

با وجود آغاز نشست امروز، رایزنی با چهره های ورزشی(جدیدی و رضازاده) ادامه دارد.

احمد مسجد جامعی نامزد اصلاح طلبان برای ریاست شورا با کمی تاخیر در صحن حاضر شد.

چمران همزمان با ورود مسجدجامعی گفت: داشتم به تاریخ و تقویم می زدم تا آقای مسجدجامعی برسند.

با تکمیل ۳۱ عضو شورا، دستور توسط پیرهادی قرائت شد.

محمد حقانی پیشنهاد کرد: افرادی که نامزد هیات رییسه شورا هستند، برنامه‌های خود را اعلام کنند.

مهدی چمران در پاسخ به وی گفت: رسم نیست که نامزدها ریاست شورا برنامه ای اعلام کنند.

چمران و مسجدجامعی به عنوان نامزد رییس شورا معرفی شدند و پس از آن برگه های رای توزیع شد.

چمران با ۱۶ دوباره ریاست شورای شهر را کسب کرد. همچنین مسجدجامعی ۱۴ رای کسب کرد در این میان یک سفید نیز وجود داشت.

ساعی و شجاع پوریان برای شمارش آرا در صحن حضور نداشتند.

حکیمی پور، حافظی و طلایی نیز نامزدهای نایب رییس شورای شهر تهران شدند.

با پایان رای گیری برای انتخاب نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مرتضی طلایی توانست در رقابت با احمد حکیمی‌پور و رحمت الله حافظی پیروز شود و با کسب ۱۷ رای به عنوان نایب رئیس شورای شهر انتخاب شد.

احمد حکیمی پور در این انتخابات ۱۳ و حافظی یک رای رای کسب کردند.

انتخاب دو منشی و عضو هیات رییسه شورا در سال چهارم با نامزدی ابوالفضل قناعتی، محسن پیرهادی، محمد مهدی تندگویان و محسن سرخو برگزار شد.

دراین انتخابات نیز محسن پیرهادی و ابوالفضل قناعتی هرکدام با کسب ۱۷ رای به عنوان دو منشی هیات رییسه انتخاب شدند، همچنین سرخو ۱۳ رای و تندگویان، ۱۵ رای کسب کردند.

در پایان رای گیری، رضا تقی‌پور با کسب ۱۶ رای اعضای شورای شهر تهران، به عنوان سخنگوی شورای شهر تهران باقی ماند.

اسماعیل دوستی نیز در این رای گیری، ۱۴ رای کسب کرد و در این میان یک رای سفید نیز وجود داشت.