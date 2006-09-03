اولادي حق همراهي پرسپوليس در مسابقات ليگ برتر را ندارد

آلبرت گريگوريان مسئول اجرايي مسابقات ليگ برتربا بيان اين مطلب به خبرنگارمهر افزود : با وجود اينكه قرارداد اولادي درهيات فوتبال تهران به ثبت رسيده و انتقال وي به پرسپوليس كاملا قانوني است ولي وي براي صدوركارت بازي و مجوز حضور در مسابقات بايد رضايت نامه و كارت ITC خود را از باشگاه الشباب امارات به سازمان ليگ ارائه كند كه هنوز اين مدارك در اختيار سازمان ليگ قرار نگرفته است .



گريگوريان همچنين تصريح كرد : وضعيت اولادي از نظرنظام وظيفه هم مشخص نيست و نمي دانيم او معافيت تحصيلي دارد يا مشمول محسوب مي شود .



وي همچنين در خصوص وضعيت يحيي گل محمدي با باشگاه صبا باتري اظهار داشت : با وجود اخباري كه مبني بر اخراج اين بازيكن از تيم صبا باتري منتشر شد هيچگونه درخواستي از سوي اين باشگاه براي خارج كردن نام وي از ليست بازيكنان اين فصل صبا باتري به سازمان ليگ ارائه نشده و از نظر قانوني وي بازيكن صبا باتري محسوب مي شود .



مسئول اجرايي مسابقات ليگ برتر در پايان اظهار داشت : پس از پايان مهلت نقل و انتقالات وتحويل قراردادها از سوي هيات هاي فوتبال سراسر كشور به فدراسيون فوتبال ، اين قراردادها از سوي سازمان ليگ برتر درحال بررسي است و مهمترين مشكل در اين زمينه برگه هاي مالياتي است كه روند رسيدگي به پرونده ها و مراحل صدور كارت و مجوز بازي را با كندي همراه كرده است كه تلاش خواهيم كرد مراحل قانوني بررسي قراردادها ظرف روزهاي آينده وتا قبل از آغازمسابقات ليگ برتر به پايان برسد .