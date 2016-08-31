به گزارش خبرنگار مهر، تیرماه سال جاری بود که فدراسیون هندبال در دومین جشن بزرگ خانواده هندبال، ضمن بدرقه تیم های جوانان و نوجوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان، از برترین های سال ۹۴ این رشته تجلیل و قرعه کشی رقابتهای لیگ ستارگان را برگزار کرد. قرعه کشی که نام باشگاه استقلال هم در آن ثبت شد و حتی یک تیم با نام " x" و مجهول که بعدها دانشگاه آزاد نام گرفت، در قرعه قرار گرفت. مقرر شد مسابقات، شهریور ماه و همزمان با رقابتهای لیگ هندبال اروپا استارت بخورد، اما مسائل بوجود آمده در حاشیه این فدراسیون مانعی برای برگزاری این لیگ شده است.

افشارزاده سرپرست پیشین باشگاه استقلال تهران در مراسم بدرقه جوانان و نوجوانان با اطمینان از سرمایه گذاری و حضور این باشگاه در رقابتهای لیگ رشته تیراندازی باکمان و هندبال خبر داده بود اما با تغییر مدیریت این باشگاه ظاهرا سیدرضا افتخاری مدیر جدید آبی ها هیچ استقبالی از حضور باشگاهش در این دو رشته نکرده و فدراسیون هندبال نیز از انصراف این باشگاه خبر داده است.

در کنار این، تیم هندبال دانشگاه آزاد اسلامی نیز از مشکلات پیش رویش برای عدم سرمایه گذاری و انصراف از حضور در این لیگ گفته تا وعده فدراسیون برای حضور تیم های جدید در این فصل محقق نشود.

با استعفای مهدوی رئیس فدراسیون هندبال و رفتن وی به مرخصی استعلاجی و حضور دبیر فدراسیون در مسابقات المپیک برزیل و در نهایت دستور لغو اعزام تیم نوجوانان به مسابقات قهرمانی آسیا، همه برنامه ریزی ها به نوعی در این مجموعه بهم ریخته است.

قرار بود رقابتهای لیگ ستارگان هندبال برای اولین بار با مدیریت سازمان لیگ هندبال برگزار شود اما به نظر می رسد این سازمان هنوز نتوانسته به استقلال مورد نیاز خود برای برگزاری لیگ دست یابد. فدراسیون به تیم ها زمان ۲۳ شهریور ماه را به عنوان تاریخ اعلام اسامی بازیکنان و تعیین تکلیف قراردادها اعلام کرده اما بیشتر باشگاه ها هنوز تکلیف خود را برای حضور قطعی در لیگ مشخص نکرده و حتی برخی با بازیکنان و مربیان خود نیز مذاکره نکرده و به توافق نرسیده اند!

با تغییر مدیریت باشگاه منیزیوم فردوس، قهرمان مسابقات باشگاهی سال ۹۴، هنوز هیچ مذاکره ای با مربیان و بازیکنان این تیم نشده است تا حضور تیم قهرمان در لیگ امسال در ابهام قرار گیرد. بازیکنان ملی پوش هنوز تکلیف قراردادهای خود برای فصل جاری را نمی دانند و بسیاری از باشگاه ها تمرینات خود را شروع نکرده اند؛ این مصائب در شرایطی پیش آمده که چنانچه لیگ بخواهد اوایل مهرماه آغاز شود باید تکلیف باشگاه ها و مربیان و بازیکنان زودتر از این مشخص و تیم ها تمرینات خود را شروع کرده باشند.

لیگ ستارگان در حالی به گفته دبیر فدراسیون هندبال اوایل مهرماه آغاز می شود که تنها باشگاهی که توانسته بخش عمده ای ازمطالبات بازیکنان خود را بپردازد باشگاه نفت و گاز گچساران است و حتی باشگاه منیزیوم نیز نتوانسته با کادر فنی و بازیکنان خود تسویه حساب کند. پرداختی برخی از باشگاه ها به کادر تیم کمتر از ۵۰ درصد بوده و حتی شنیده می شود برخی باشگاه ها تنها موفق به پرداخت ۳۰ درصد مطالبات اعضای تیم هندبال خود شده اند. حتی بسیاری از بازیکنان از رقابتهای سال های قبل لیگ نیز از باشگاه های خود طلب داشته و کارشان به شکایت کشیده شده است.

همین چند هفته پیش بود که شنیده شد به دلیل شکایت اعضا تیم هندبال باشگاه صبای قم درب این باشگاه به دستور مقامات قضایی پلمپ شده است.

با این شرایط و مشکلات مالی و عدم تعیین تکلیف کادر تیم ها و شروع نشدن تمرینات در کنار تعطیلی یکی دوساله تیم هندبال بزرگسالان، ناکامی جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا و عدم حضور نوجوانان در رقابتهای آسیایی و از طرف دیگر نبود رئیس فدراسیون و بلا تکلیفی مدیریتی این مجموعه، مطمئنا شاهد برگزاری لیگی کم رونق و بی تکاپو همراه با بی انگیزگی بین مربیان و بازیکنان خواهیم بود.

به نظر می رسد به دلیل استعفای مهدوی رئیس فدراسیون و حضورش در مرخصی استعلاجی و اتفاقات پیش روی این رشته، ورود وزارت ورزش برای تعیین تکلیف مدیریت این مجموعه لازم و ضروری است تا بیشتر از این شاهد آسیب دیدن پایه های این رشته نباشیم.