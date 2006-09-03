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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۱۸

/ در مشهد /

آمار مرگ و مير ناشي از حوادث كاهش يافت

آمار مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي و سوانح محيطي مشهد ، طي 5 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، مديرعامل سازمان پرديس هاي مشهد افزود: در حالي كه طي 5 ماهه اول سال گذشته آمار كشته شدگان ناشي از حوادث و سوانح 916 تن بود اين رقم در 5 ماهه اول امسال به 794 تن كاهش يافت كه 606 تن آنان مرد و 188 تن آنان زن بوده اند.

سيد حسن حسيني گفت: طي 5 ماهه گذشته مجموعا 6024 نفر در مشهد فوت شدند كه بالاترين رقم ناشي از فوت را بيماري هاي قلبي و عروقي با رقم 1667 تن تشكيل مي دهد.

وي افزود: طي اين مدت 679 نفر نيز بر اساس سرطان ها فوت شده اند.

حسيني اظهار داشت: در حالي كه ميانگين فوت شدگان در مشهد روزانه 40 نفر است ، اين رقم طي روز منتهي به پايان دهه اول مرداد 85 به روزانه 65 تا 75  نفر رسيده است.

کد مطلب 375645

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