آمار مرگ و مير ناشي از حوادث كاهش يافت

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، مديرعامل سازمان پرديس هاي مشهد افزود: در حالي كه طي 5 ماهه اول سال گذشته آمار كشته شدگان ناشي از حوادث و سوانح 916 تن بود اين رقم در 5 ماهه اول امسال به 794 تن كاهش يافت كه 606 تن آنان مرد و 188 تن آنان زن بوده اند.

سيد حسن حسيني گفت: طي 5 ماهه گذشته مجموعا 6024 نفر در مشهد فوت شدند كه بالاترين رقم ناشي از فوت را بيماري هاي قلبي و عروقي با رقم 1667 تن تشكيل مي دهد.

وي افزود: طي اين مدت 679 نفر نيز بر اساس سرطان ها فوت شده اند.

حسيني اظهار داشت: در حالي كه ميانگين فوت شدگان در مشهد روزانه 40 نفر است ، اين رقم طي روز منتهي به پايان دهه اول مرداد 85 به روزانه 65 تا 75 نفر رسيده است.