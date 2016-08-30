مردم قشم ازآب شرب سالم برخوردار می شوند/ارائه آب با یک ششم قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، عطالله میرزاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: انعکاس فعالیت های بسیار خوبی که در دولت یازدهم صورت گرفته، مظلوم واقع شده که نیازمند همکاری همه ائمه جماعات، دهیاران و اصحاب رسانه در این زمینه احساس می شود.

وی با بیان اینکه برخلاف تبلیغات منفی در فضاهای مجازی،عملکرد دولت یازدهم بسیار مطلوب بوده است، خاطر نشان کرد: در دولت قبل حدود ۵درصد مردم قشم از آب شرب سالم بهرمند بودند که این دولت با نصب و راه اندازی آبشیرین توانسته تاکنون این آمار را به بالای ۵۰درصد ارتقاء دهد و با پیگیری های لازم، دولت درتلاش است که تا پایان سال ۹۶ تقریبا همه مردم قشم از آب سالم وقابل شرب برخوردار شوند و به گفته این مسئول بهای آب برای مصرف کنندگان آب شرب در این جزیره، یک ششم قیمت تمام شده آن است.

میرزاده اضافه کرد: با روی کارآمد آمدن این دولت،کشور با تورم افسارگسیخته ای و مشکلات عدیده ای برخوردار بود که با تدبیر دولت مردان در این دولت، تورم کنترل و کاهش پیدا کرد به گونه ای که هم اکنون بعد از چندین سال تورم تک رقمی و به زیر ۱۰ رسیده است که این از آرزوهای ملت ایران بوده است.

نماینده فرماندار قشم گفت: کاهش تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه برخورداری از ثبات در نرخ کالا ها و جلوگیری از افزایش و افسار گسیختگی در نرخ گذاری و کنترل رشد قیمت تلقی می شود

این مسئول با عنوان اینکه در اوخر دولت قبل کشور در بخش های مختلف دچار رکود اقتصادی بود، تصریح کرد: با تدابیر و تصمیمات عالی مسئولان دولت روحانی و تعامل سازنده با دنیای بیرونی، اقتصاد کشور از حالت منفی به سمت رشد حرکت کرد و هم کنون شاهد رشد مثبت در زمینه اقتصاد در کشور هستیم.

میرزاده بیان داشت: با وجود تحریم های ضالمانه و کاهش شدید قیمت نفت در این دولت، اقتصاد کشور بهبود و دارای رشد خوبی بوده است که این نشانگر کارکرد خوب دولت یازدهم است.

وی به بازار ارز و نظام بانکی کشور نیز اشاره کرد و یادآور شد؛بازار ارز کشور در اواخر دولت دهم تا ۳۰۰درصد نوسان داشته که این نوسانات در سال جاری به ۵ درصد کاهش پیدا کرده و دارای ثبات مطلوب است و نظام بانکی کشور نیز دچار معضلات بسیاری از جمله افزایش بی رویه سود نرخ بانکی بود.

معاون توسعه مدیریت و پشتبانی آموزش وپرورش قشم افزود: در مقوله کشاورزی نیز کشور دچار رکود و مشکلات بسیاری بود و کشاورز قادر به خرید،کاشت و فروش محصولات کشاورزی خود نبود که با تلاش این دولت و با وجود بهرمندی از ذخایر آبی کم و خشکسالی، روند رو به رشدی در کاشت و برداشت محصولات کشاورزی را شاهد هستیم و هم اکنون کشور در آبیاری قطره ای و بارانی به ۱۰۸ درصد رشد رسیده است.

نماینده فرماندار قشم کمبود دارو را یکی دیگر از مشکلات کشور در بحث مسائل بهداشتی نام برد و خاطر نشان کرد: تحریم های ضالمانه و قعطنامه های پی درپی علیه مردم این کشور باعث شده بود که برخی اقلام دارو ها کم یاب شود و دولت مجبور بود برای تهیه این دارو ها از چندکشور و با واسطه اقدام کند که هزینه های گزافی را باید تحمل می کرد.

میرزاده برجام را یکی از بهترین دستاوردهای این دولت برشمرد و اضافه کرد: مذاکرات دولت با کشورهای دیگر درقالب برجام باعث رفع تحریم ها و به رسمیت شناختن انرژی صلح آمیز کشور ایران شدو در اثر تعامل سازنده و گفتگو، بسیاری از مشکلات دارویی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور مرتفع و وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه بهبود یافته است.

این مسئول تصریح کرد:تا کنون بیش از ۶۸ درصد روستا ها از نعمت گاز برخوردارشده اند و با تلاش دولت و تا پایان سال ۹۶ این آمار گاز رسانی در شهر و روستای کشور به مرز ۹۵ درصد خواهد رسید.