حجت امانی درباره جدیدترین فعالیت نمایشگاهی خود به خبرنگار گفت: آذرماه نمایشی از آثارم با عنوان «طبیعت بی‌جان ایرانی» در سانفرانسیسکو بر پا می شود که در این نمایشگاه ۱۵ اثر در ابعاد بزرگ را به نمایش می گذارم.

وی در پاسخ به اینکه آیا «طبیعت بی‌جان ایرانی» اشاره به مفهوم و فرمی دارد، توضیح داد: در نگارگری ایرانی که سابقه طولانی دارد اشیا هیچ وقت به تنهایی کنار هم قرار نگرفته اند. در واقع آن «طبیعت بی‌جان»ی که ما در نقاشی غرب سراغ داریم در سابقه نقاشی ایرانی که با نام نگارگری می شناسیم اتفاق نیفتاده است. در آثار «طبیعت بی‌جان» غرب، اشیاء مستقل به صورت یک ترکیب بندی ارائه می شوند اما در نگارگری ما این «طبیعت بی‌جان» اشیای تک افتاده ای در گوشه و کنار تصاویر بوده اند.

امانی ادامه داد: در کنار توجه گسترده هنرمندان غرب به طبیعت بی‌جان، در ایران از دوره قاجار این شاخه از نقاشی شکل گرفت و در دوره کمال الملک این هنر در نقاشی ایران مورد توجه قرار گرفت. هر چند در این دوره نقاشی از طبیعت بی‌جان بسیار متاثر از نقاشی غربی بود اما در زیبایی‌شناسی اصالت و بداعت داشت و آثار این دوره شبیه هیچ دوره دیگری نیست.

این هنرمند نقاش با بیان اینکه در نقاشی های «طبیعت بی‌جان» خود از نگاه نقاشان قاجاری به سوژه ها نگریسته است، ادامه داد: آنچه برای من در بهره گیری از نگاه نقاشان قاجار اهمیت داشت علاوه بر اینکه این دوره را می توان دوران تعادل و توازن میان تفکر هنر سنتی قبل از خود و هنر زمان خود دانست، این بود که نگاه نقاشان این دوره به اجسام به طور محض فیزیکال نیست بلکه محلی برای ارائه اندیشه ها و افکار نقاش است. در مجموعه نقاشی های من چنین چندگانگی در نقاشی قاجار در این مجموعه با نگاهی شادتر به تصویر کشیده شده است.

حجت امانی تا کنون ۴۳ نمایشگاه داخلی و خارجی برپا کرده و کارهایش در موزه های هنر معاصر لس آنجلس، موزه مونیخ، موزه قطر و روسیه به نمایش درآمده است.