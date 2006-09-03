عنان براي رايزني با امير قطر راهي دوحه شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، احمد فوزي سخنگوي دبير كل سازمان ملل متحد با اعلام اين خبر افزود: كوفي عنان عصر امروز مذاكراتي را با شيخ حمد امير قطر خواهد داشت و فردا صبح دوحه را به مقصد عربستان ترك خواهد كرد.

هنوز محور مذاكرات عنان با مقامات قطرس و هدف از سفر وي به دوحه مشخص نشده است .

عربستان آخرين كشوري خواهد بود كه دبير كل سازمان ملل به آن سفر خواهد كرد كه اين سفر با هدف حمايت از آتش بس و قطعنامه 1701 شوراي امنيت صورت مي گيرد.

عنان امروز پس از مذاكرات با محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري كشورمان در مورد پرونده فعاليت هسته اي و اوضاع منطقه، تهران را به مقصد دوحه ترك كرد.

وي پيش از ترك تهران گفت : حمايت كامل رئيس جمهوري ايران را براي اجراي قطعنامه 1701 شوراي امنيت درباره لبنان بدست آورده است.