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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۴۶

پس از پايان گفتگوها با مقامات ايراني؛

عنان براي رايزني با امير قطر راهي دوحه شد

عنان براي رايزني با امير قطر راهي دوحه شد

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل امروز راهي دوحه شد تا با شيخ حمد بن خليفه آل ثاني امير قطر ديدار و گفتگو كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، احمد فوزي سخنگوي دبير كل سازمان ملل متحد با اعلام اين خبر افزود: كوفي عنان عصر امروز مذاكراتي را با شيخ حمد امير قطر خواهد داشت و فردا صبح دوحه را به مقصد عربستان ترك خواهد كرد.

هنوز محور مذاكرات عنان با مقامات قطرس و هدف از سفر وي به دوحه مشخص نشده است .

عربستان آخرين كشوري خواهد بود كه دبير كل سازمان ملل به آن سفر خواهد كرد كه اين سفر با هدف حمايت از آتش بس و قطعنامه 1701 شوراي امنيت صورت مي گيرد.

عنان امروز پس از مذاكرات با محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري كشورمان در مورد پرونده فعاليت هسته اي و اوضاع منطقه، تهران را به مقصد دوحه ترك كرد.

وي پيش از ترك تهران گفت : حمايت كامل رئيس جمهوري ايران را براي اجراي قطعنامه 1701 شوراي امنيت درباره لبنان بدست آورده است.

کد مطلب 375654

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