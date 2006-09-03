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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۴۴

حداد عادل در ديدار نماينده مجلس ملي فرانسه :

حاكميت يكجانبه آمريكا در جهان را به سود بشر نمي دانيم / تهران از برقراري روابط خوب با پاريس استقبال مي كند

حاكميت يكجانبه آمريكا در جهان را به سود بشر نمي دانيم / تهران از برقراري روابط خوب با پاريس استقبال مي كند

ژاك لانگ عضو كميسيون سياست خارجي مجلس ملي فرانسه و از رهبران حزب سوسياليست اين كشور امروز يكشنبه با دكتر غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار ابتدا حداد عادل با اشاره به جايگاه مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي كشورمان گفت: سنت پارلماني در ايران از قدمت و قدرت قابل توجهي برخوردار است و ما يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي را آزادي و تامين حقوقي مساوي براي شهروندان براي انتخاب نمايندگان منتخب خود مي دانيم.

وي درخصوص روابط با فرانسه نيز اظهار داشت: از وجود روابط و مناسبات خوب با كشور فرانسه استقبال مي كنيم. حداد عادل در ادامه با انتقاد از رويكرد يكجانبه گرايانه آمريكا در جهان خاطر نشان كرد: ما با حاكميت يكجانبه آمريكا در جهان كه به معناي تك قطبي بودن آن است موافق نيستم و آن را به سود بشر نمي دانيم.

در همين حال، ژاك لانگ گفت: وجود ظرفيت هاي فراوان براي توسعه همكاري هاي بين جمهوري اسلامي ايران و فرانسه موقعيت مناسبي را براي حل بحران هاي منطقه اي و جهاني و گسترش مناسبات فراهم كرده است.

وي در همين راستا، همكاري كشورمان براي حل بحران خاورميانه را بسيار مهم توصيف كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران نقش سازنده و حائز اهميتي در حل بحران موجود در خاورميانه دارد.

عضو كميسيون سياست خارجي مجلس ملي فرانسه در ادامه با اشاره به مسئله هسته اي كشورمان و تاكيد بر حق برخورداري صلح آميز از انرژي هسته اي توسط جمهوري اسلامي گفت: نسبت به حل بن بست هسته اي موجود بين ايران وغرب خوشبين هستيم و معتقدم بايد براساس حسن نيت و حفظ حقوق متقابل، راه حل موفقي براي رفع اين بن بست يافت.

کد مطلب 375655

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