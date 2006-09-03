حاكميت يكجانبه آمريكا در جهان را به سود بشر نمي دانيم / تهران از برقراري روابط خوب با پاريس استقبال مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار ابتدا حداد عادل با اشاره به جايگاه مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي كشورمان گفت: سنت پارلماني در ايران از قدمت و قدرت قابل توجهي برخوردار است و ما يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي را آزادي و تامين حقوقي مساوي براي شهروندان براي انتخاب نمايندگان منتخب خود مي دانيم.

وي درخصوص روابط با فرانسه نيز اظهار داشت: از وجود روابط و مناسبات خوب با كشور فرانسه استقبال مي كنيم. حداد عادل در ادامه با انتقاد از رويكرد يكجانبه گرايانه آمريكا در جهان خاطر نشان كرد: ما با حاكميت يكجانبه آمريكا در جهان كه به معناي تك قطبي بودن آن است موافق نيستم و آن را به سود بشر نمي دانيم.

در همين حال، ژاك لانگ گفت: وجود ظرفيت هاي فراوان براي توسعه همكاري هاي بين جمهوري اسلامي ايران و فرانسه موقعيت مناسبي را براي حل بحران هاي منطقه اي و جهاني و گسترش مناسبات فراهم كرده است.

وي در همين راستا، همكاري كشورمان براي حل بحران خاورميانه را بسيار مهم توصيف كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران نقش سازنده و حائز اهميتي در حل بحران موجود در خاورميانه دارد.

عضو كميسيون سياست خارجي مجلس ملي فرانسه در ادامه با اشاره به مسئله هسته اي كشورمان و تاكيد بر حق برخورداري صلح آميز از انرژي هسته اي توسط جمهوري اسلامي گفت: نسبت به حل بن بست هسته اي موجود بين ايران وغرب خوشبين هستيم و معتقدم بايد براساس حسن نيت و حفظ حقوق متقابل، راه حل موفقي براي رفع اين بن بست يافت.