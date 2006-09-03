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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۵۰

/ براي انجام ديدار برگشت مقابل سوريه/

كاروان تيم ملي فوتبال نيمه شب عازم سوريه مي شود

كاروان تيم ملي فوتبال نيمه شب عازم سوريه مي شود

تيم ملي فوتبال كشورمان براي انجام ديدار برگشت مقابل سوريه در چارچوب مسابقات مقدماتي جام ملتهاي آسيا ساعت 24 امروز تهران را به مقصد سوريه ترك خواهد كرد.

به گزارش خبرنگارمهر، ملي پوشان كشورمان ساعت 30/16 عصر امروز وارد فرودگاه مهرآباد شدند و قرار است پس از استراحتي چند ساعته در تهران ساعت 12 امشب تهران را به مقصد دمشق ترك كنند .

به صلاحديد كادر فني ملي پوشان شهرستاني تيم ملي در مدت اقامت چند ساعته خود در تهران درهتل المپيك استراحت خواهند كرد و سايرملي پوشان راهي منازل شان شدند .

ديداربرگشت تيم هاي ملي سوريه و ايران روز 15 شهريور ماه در ورزشگاه عباسيون شهر دمشق برگزار خواهد شد . تيم ملي كشورمان در ديدار رفت در ورزشگاه آزادي مقابل سوريه با تساوي 1-1 متوقف شد .

کد مطلب 375656

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