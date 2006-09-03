كاروان تيم ملي فوتبال نيمه شب عازم سوريه مي شود

به گزارش خبرنگارمهر، ملي پوشان كشورمان ساعت 30/16 عصر امروز وارد فرودگاه مهرآباد شدند و قرار است پس از استراحتي چند ساعته در تهران ساعت 12 امشب تهران را به مقصد دمشق ترك كنند .



به صلاحديد كادر فني ملي پوشان شهرستاني تيم ملي در مدت اقامت چند ساعته خود در تهران درهتل المپيك استراحت خواهند كرد و سايرملي پوشان راهي منازل شان شدند .

ديداربرگشت تيم هاي ملي سوريه و ايران روز 15 شهريور ماه در ورزشگاه عباسيون شهر دمشق برگزار خواهد شد . تيم ملي كشورمان در ديدار رفت در ورزشگاه آزادي مقابل سوريه با تساوي 1-1 متوقف شد .



