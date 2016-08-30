برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور ۲۷۴۲ داوطلب در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم، امین مقومی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشتههای عمران، معماری، مکانیک، شهرسازی، برق، نقشهبرداری و ترافیک، همزمان با سراسر کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه در دانشگاه قم برگزار میشود.
وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این آزمون اظهار داشت: در مجموع دو هزار و ۷۴۲ نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد دو هزار و ۶۵۲ نفر در مقطع کارشناسی، ۵۲ نفر در مقطع کاردانی و ۳۸ نفر نیز از معماران تجربی هستند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، پروانه اشتغال به کار صادر میشود و این افراد میتوانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.
وی گفت: در رشته عمران دو آزمون محاسبه و نظارت برگزار میشود و نحوه برگزاری آزمون در رشته معماری نیز به صورت تستی و تشریحی است و علاوه بر آن در رشتههای عمران و معماری آزمون اجرا نیز برگزار میشود.
مقومی ادامه داد: آزمون اجرا و نظارت در رشتههای عمران و معماری و آزمون رشتههای نقشه برداری، شهرسازی، ترافیک و آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان در رشتههای معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق و نقشه برداری در دو نوبت صبح و عصر در روز پنج شنبه ۱۱ شهریور ماه برگزار میشود.
وی افزود: آزمون طراحی معماری و محاسبات عمران و آزمون رشتههای تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و همچنین آزمون معماران تجربی استان قم صبح روز جمعه ۱۲ شهریور همزمان با سراسر کشور در دانشگاه قم برگزار میشود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: داوطلبان شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان میتوانند کارت ورود به جلسه را با مراجعه به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشانی اینترنتی www.inbr.ir دریافت کنند.
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