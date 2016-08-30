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۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم خبر داد:

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور ۲۷۴۲ داوطلب در قم

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور ۲۷۴۲ داوطلب در قم

قم - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور دو هزار و ۷۴۲ داوطلب طی روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم، امین مقومی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک، شهرسازی، برق، نقشه‌برداری و ترافیک، همزمان با سراسر کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این آزمون اظهار داشت: در مجموع دو هزار و ۷۴۲ نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد دو هزار و ۶۵۲ نفر در مقطع کارشناسی، ۵۲ نفر در مقطع کاردانی و ۳۸ نفر نیز از معماران تجربی هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، پروانه اشتغال به کار صادر می‌شود و این افراد می‌توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.

وی گفت: در رشته عمران دو آزمون محاسبه و نظارت برگزار می‌شود و نحوه برگزاری آزمون در رشته معماری نیز به صورت تستی و تشریحی است و علاوه بر آن در رشته‌های عمران و معماری آزمون اجرا نیز برگزار می‌شود.

مقومی ادامه داد: آزمون اجرا و نظارت در رشته‌های عمران و معماری و آزمون رشته‌های نقشه برداری، شهرسازی، ترافیک و آزمون حرفه ای کاردان‌های فنی ساختمان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق و نقشه برداری در دو نوبت صبح و عصر در روز پنج شنبه ۱۱ شهریور ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: آزمون طراحی معماری و محاسبات عمران و آزمون رشته‌های تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و همچنین آزمون معماران تجربی استان قم صبح روز جمعه ۱۲ شهریور همزمان با سراسر کشور در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: داوطلبان شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان می‌توانند کارت ورود به جلسه را با مراجعه به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشانی اینترنتی www.inbr.ir دریافت کنند.

کد مطلب 3756570

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