۸۰۰ تخت بیمارستانی در استان بوشهر اضافه می شود

ایرج بیژنی در حاشیه بازدید از بیمارستان در حال ساخت دیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه کوتاه مدت افزایش تعداد تختهای بیمارستانی در سال جاری گفت: امسال حدود ۲۰۰ تخت بیمارستانی به مجموع یک هزار و ۲۰۰ تخت قبلی استان اضافه میشود که این تعداد در شهرستانهای دیّر، کنگان، تنگستان و دیلم خواهد بود.
وی ادامه داد: یک برنامه بلند مدت نیز طراحی شده است که طی پنج سال تعداد ۶۰۰ تخت بیمارستانی که عموما در حوزه تخصصی و فوق تخصصی است به مجموع تختهای بیمارستانی موجود اضافه خواهد شد که مصوبات لازم نیز صادر یا در مراحل نهایی صدور مجوز است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در مدت سه ساله اجرای طرح تحول نظام سلامت حدود ۹۵ هزار متر مربع به فضاهای فیزیکی حوزه سلامت افزوده شده است.
وی افزود: این ۹۵ هزار متر مربع پروژههایی است که در بخشهای بهداشتی، درمانی و آموزشی است که به بهرهبرداری رسیده و یا تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد که به لحاظ اهمیت معادل ۹۰۰ تخت بیمارستانی است.
بیژنی با اشاره به پروژه بیمارستان ۳۸ تختخوابی دیّر گفت: این پروژه مهمترین پروژه حوزه سلامت شهرستان دیّر است که خواسته دیرین و بحق مردم این منطقه است که خوشبختانه با تعیین تکلیفی که از طرف مقامات استان و وزارتخانههای بهداشت و نفت شد روند تکمیل آن تسریع شد.
وی با بیان اینکه بحث مالی پروژه بیمارستان دیر به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سپرده شد گفت: ساختمان بیمارستان از دو بخش کلی فیریک و تاسیسات شکل میگیرد که اگر فیریک بیمارستان ۵۰ درصد و تاسیسات آن نیز ۵۰ درصد در نظر بگیریم، فیریک بیمارستان که شامل ابنیه است تکمیل شده و تاسیسات آن نیز ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی با بیان اینکه کادر درمانی و نیروی انسانی بیمارستان قبل از اتمام ساختمان آن تامین شده است گفت: ۴۰ نفر نیروی درمانی اعم از پرستار، ماما، کارشناس اتاق عمل، آزمایشگاه، رادیولوژی و ... جذب شدهاند و فعلا به دلیل عدم تکمیل ساختمان آن در مراکز درمانی شهرستانهای هم جوار فعالیت دارند که پس از افتتاح بیمارستان دیر شهروندان از خدمات آنها در این بیمارستان بهرهمند میشوند.
بیژنی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی تجهیزات را از سال گذشته از طریق وزارت بهداشت پیشبینی اعتبار کرده بود که خوشبختانه بخشی از آن وارد شهرستان شده و در انبار نگهداری میشود و بخشهای دیگر و تکمیلی نیز در حال ورود به استان و شهرستان است.
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