پورآذری که پیش از این نمایش «هنگامی که» را در اواخر تیرماه سال جاری در بنیاد امید مهر به صحنه برده بود، درباره اجرای مجدد این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: قرار است از ۸ آبان‌ماه و به مدت ۲ هفته، بار دیگر نمایش «هنگامی که» را روی صحنه ببریم.



وی درباره احتمال وجود تغییراتی در اجرای مجدد «هنگامی که»، افزود: تا به این لحظه تغییراتی نسبت به اجرای اول نمایش، در نظر گرفته نشده است.



سرپرست گروه تئاتر «پاپتی‌ها» درباره وضعیت حمایت از اجرای نمایش «هنگامی که»، یادآور شد: هیچ حمایتی از اجرای این نمایش وجود ندارد و بنیاد امید مهر تنها حامی «هنگامی که» است.



پورآذری درباره احتمال اجرای نمایش «آواز کرک» در تهران که پیش از این در شهر شیراز اجرا شد، اظهار کرد: احتمال دارد که این نمایش را در تهران هم اجرا کنیم ولی قبل از آن باید در چند شهر دیگر اجرا شود تا به شرایط مناسب برای اجرا در تهران برسد.



«هنگامی که» نوشته نشمینه نوروزی است و نازیلا احمدی، زهرا امینی، لیما باقری، حکیمه جعفری، فاطمه جعفری، سارا رضایی، فرحناز سبزواری، شادی شهریاری احمدی، ام البنین صادقی، مهدیه غلام‌علیزاده، نادیا غلامی، سمیه کریمی و زهرا موسوی مهر در این اثر نمایشی به ایفای نقش می‌پردازند.