به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف داوودی در ارتباط با رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر اظهارداشت: این رویکرد کاملا درست بوده چراکه اعتیاد یک مشکل اجتماعی است و همه باید برای مبارزه و پیشگیری از آن سهیم باشند.
وی افزود: معتاد بیمار است و باید درمان لازم برای آن صورت گیرد همچنین باید توجه داشت که مبارزه با اعتیاد صرفا با اقدامات نیروی نظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت کامل انجام نمیگیرد و اگر تنها به این موضوع بسنده شود به نتایج مطلوب و ماندگاری دست نخواهیم یافت.
نماینده آذربایجان شرقی ادامه داد: آموزش فرهنگی و علمی بیشترین کاربرد در پیشگیری از اعتیاد را داشته و همه با مشارکت در این حوزه می توانند در جهت مصونیت جامعه از اعتیاد گام بردارند. همچنین لازم است که والدین آگاهی داشته باشند که امروزه با توجه به پیچیدگی های اعتیاد و انواع مواد مخدر نمی توانند ۱۰۰ درصد مطمئن باشند که فرزندانشان مصون از اعتیاداند. بنابراین مشارکت والدین در حوزه پیشگیری از اعتیاد جهت مبارزه با مواد مخدر ضرورت دارد.
داوودی در مورد اعدام قاچاقچیان عنوان داشت: برخورد با این افراد باید بسیار سخت باشد تا به بازدارندگی از جرم در این ارتباط دست یابیم. البته فرد مصرف کننده بیمار بوده و شرایطش متفاوت است. مادر معتاد ممکن است نوزادی معتاد را به دنیا آورد و این نشاندهنده تفاوت معتاد بیمار با قاچاقچی است.
وی در مورد تأثیر افزایش شادی و کاهش اعتیاد گفت: این موارد با یکدیگر ارتباط داشته و برای کاهش اعتیاد یکی از راهکارها، افزایش شادابی جامعه است ولی شادی به تنهایی علت بروز اعتیاد نیست و مشکلات خانوادگی، اقتصادی و بیکاری نیز از مسببان شکل گیری بلای خانمان سوز اعتیاد محسوب می شود.
نماینده مجلس دهم با اشاره به نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری اعتیاد گفت: در خانواده های متدین حتی با وجود فقر و مشکلات اقتصادی فرزندان بسیار کمتر به سمت مواد مخدر سوق یافته اند لذا توجه به این موضوع می تواند بسیاری از خانواده ها را از اعتیاد مصون کنند.
داوودی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: فرهنگ سازی، افزایش آموزش های پیشگیرانه و رفع معضل بیکاری از مهم ترین راه های مبارزه با مواد مخدر است که در صورت توجه به آنها می توانیم شاهد خشک شدن ریشه های اعتیاد در کشور باشیم.
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