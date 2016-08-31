به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف داوودی در‎ ارتباط با رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر اظهارداشت: این رویکرد‎ کاملا درست بوده چراکه اعتیاد یک مشکل اجتماعی است و همه باید‎ برای مبارزه و پیشگیری از آن سهیم باشند‎.

وی افزود: معتاد بیمار است و باید درمان لازم برای آن صورت گیرد همچنین‎ باید توجه داشت که مبارزه با اعتیاد صرفا با اقدامات نیروی نظامی و ستاد‎ مبارزه با مواد مخدر به صورت کامل انجام نمی‌گیرد و اگر تنها به این‎ موضوع بسنده شود به نتایج مطلوب و ماندگاری دست نخواهیم یافت‎.

نماینده آذربایجان شرقی ادامه داد: آموزش فرهنگی و علمی بیشترین کاربرد‎ در پیشگیری از اعتیاد را داشته و همه با مشارکت در این حوزه می توانند در‎ جهت مصونیت جامعه از اعتیاد گام بردارند. همچنین لازم است که والدین‎ آگاهی داشته باشند که امروزه با توجه به پیچیدگی های اعتیاد و انواع مواد‎ مخدر نمی توانند ۱۰۰ درصد مطمئن باشند که فرزندانشان مصون از‎ اعتیاداند. بنابراین مشارکت والدین در حوزه پیشگیری از اعتیاد جهت مبارزه‎ با مواد مخدر ضرورت دارد‎.

داوودی در مورد اعدام قاچاقچیان عنوان داشت: برخورد با این افراد باید‎ بسیار سخت باشد تا به بازدارندگی از جرم در این ارتباط دست یابیم. البته‎ فرد مصرف کننده بیمار بوده و شرایطش متفاوت است. مادر معتاد ممکن است‎ نوزادی معتاد را به دنیا آورد و این نشاندهنده تفاوت معتاد بیمار با‎ قاچاقچی است‎.

وی در مورد تأثیر افزایش شادی و کاهش اعتیاد گفت: این موارد با یکدیگر‎ ارتباط داشته و برای کاهش اعتیاد یکی از راهکارها، افزایش شادابی جامعه‎ است ولی شادی به تنهایی علت بروز اعتیاد نیست و مشکلات خانوادگی، اقتصادی‎ و بیکاری نیز از مسببان شکل گیری بلای خانمان سوز اعتیاد محسوب می شود‎.

نماینده مجلس دهم با اشاره به نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری اعتیاد گفت‎: در خانواده های متدین حتی با وجود فقر و مشکلات اقتصادی فرزندان بسیار‎ کمتر به سمت مواد مخدر سوق یافته اند لذا توجه به این موضوع می تواند‎ بسیاری از خانواده ها را از اعتیاد مصون کنند‎.

داوودی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به رویکرد اجتماعی شدن مبارزه‎ با مواد مخدر خاطر نشان کرد: فرهنگ سازی، افزایش آموزش های پیشگیرانه و‎ رفع معضل بیکاری از مهم ترین راه های مبارزه با مواد مخدر است که در صورت‎ توجه به آنها می توانیم شاهد خشک شدن ریشه های اعتیاد در کشور باشیم‎.‎