سياست هاي كلي دروس اخلاق در حوزه هاي علميه تدوين شد / مربيان اخلاق به مدارس علميه اعزام مي شوند

معاون تهذيب مركز مديريت حوزه علميه خواهران در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: فعاليت هاي اين معاونت در دو بخش مدارس قم و مدارس شهرستان ها تفكيك شده است، در بخش مدارس قم براي 26 حوزه در قم دروس اخلاق برگزار مي شود.

حجت الاسلام "آشتياني" افزود: برگزاري سلسله نشست هاي هفتگي اخلاق با حضور اساتيد مختلف در سرداب مدرسه فيضه، كلاس هاي اخلاق در شب هاي پنج شنبه با حضور آيت الله اشتهاردي در زيرزمين فيضيه و جلسات اخلاق آيت الله مصباح يزدي در شب هاي پنج شنبه در بيت مقام رهبري از برنامه هاي اين معاونت در سال آينده تحصيلي خواهد بود.

وي افزود: در بخش مدارس شهرستان ها نيز قبل از آغاز سال جديد تحصيلي، سياست هاي كلي تشكيل دروس اخلاق در مدارس علميه شهرستان ها تدوين شده است و ستادي با حضور نماينده معاونت هاي مختلف مركز مديريت و شهرستان ها و نماينده مركز مشاوره حوزه علميه براي اعزام مربيان اخلاق براي مدارس علميه سراسر كشور تشكيل شده است تا طلاب در كنار فراگيري دروس حوزوي به فراگيري علم اخلاق نيز بپردازند.

آشتياني گفت: اين مربيان در دوره هاي آموزشي مختلف شركت داشته و با روش هاي مختلف پژوهش، تحقيق و تدريس آشنا شده اند.