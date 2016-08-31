خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اینکه گفته می‌شود گردو زیر سایه پسته قرارگرفته است در استانی مانند کرمان دور از واقعیت نیست، هرچند پسته نخستین کالای غیرنفتی صادراتی از استان کرمان است اما گردو و خرما نیز در رده‌های بعدی، در ایجاد زمینه‌های اشتغال فراوان و ارزآوری برای استان کرمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.

رئیس جهاد کشاورزی کرمان نیز از عدم حمایت از این محصول گلایه دارد و خواستار توجه جدی در راستای برند سازی و صادرات محصول مرغوب و ارگانیک گردو استان کرمان است، عباس سعیدی به خبرنگار مهر می‌گوید که کرمان رتبه نخست سطح زیر کشت محصول و رتبه دوم میزان تولید گردو را دارد اما اگر به بازار گردو مراجعه شوند گردوی سایر استان‌ها که تولید به‌مراتب کمتر و باکیفیت پایین دارند بیشتر سر زبان‌ها است و این نشان می‌دهد ما برند سازی نکرده‌ایم.

دغدغه سعیدی در این خصوص درواقع دلیل دل‌نگرانی بسیاری از کشاورزان نیز محسوب می شود زیرا محصول گردو در کرمان بدون هیچ برند و بسته‌بندی مشخصی به سایر استان‌ها صادر و به نام آن‌ها وارد بازار کشور می‌شود.

در سال‌های اخیر بارها از گردوی کرمان سخن گفته‌شده و حتی جشنواره گردو در کرمان راه‌اندازی شده است اما این جشنواره ها نیز چند سال پس از برگزاری مشخصاً زیر سایه اسم پسته رفته و کمتر نامی از گردو در استان کرمان برده می‌شود.

نکته عجیب اینکه در کرمان که ۱۷ هزار و ۱۰۰ هکتار باغ گردو دارد که ۱۳ هزار و ۶۰۰ هکتار این میزان باغ بارور است اما همچنان کرمان جزو وارد کننده های عمده گردو است

نکته عجیب اینکه در کرمان که ۱۷ هزار و ۱۰۰ هکتار باغ گردو دارد که ۱۳ هزار و ۶۰۰ هکتار این میزان باغ بارور است اما همچنان کرمان جزو وارد کننده های عمده گردو است.

طبق گفته سعیدی آمارها نشان می‌دهد که سالانه ۲۰۰ هزار تن گردوی خشک و درجه‌یک از شهرستان‌های رابر، بافت، کرمان، شهربابک، سیرجان و زرند و بردسیر برداشت می‌شود اما این گردوها هیچ نام و نشان مشخصی ندارد.

اگر سری به عطاری‌ها و سوپرمارکت‌های کرمان بزنید به‌جای گردوی رابر و بافت که در استان فراوانی تولید بسیار دارد با کارتون‌های گردوی تبریز، تویسرکان و استان‌های دیگر مواجه می‌شوید اما تأسف‌بارتر اینکه به‌تازگی بسته بندیهای گردوی چینی هم در بازار دیده می‌شود.

کشاورزان کرمانی در حالی بازار مصرف استان را نیز ازدست‌داده‌اند که محصول گردوی کرمان به‌صورت معمول به‌صورت فله‌ای از کرمان خارج به نام استان‌هایی که به کرمان گردو وارد می‌کنند به خارج از کشور یا استان‌های دیگر صادر می‌شود.

جشنواره ها و برنامه های بی تاثیر ادامه دارد

راه‌اندازی خوشه اقتصادی گردو، انجمن اقتصادی گردو و جشنواره‌های متعدد و وعده‌های مسئولان نیز نتوانسته این مزیت اقتصادی استان کرمان را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر مطابق گفته کشاورزان و کارشناسان کشاورزی تغییرات اقلیمی و به‌خصوص سرمازدگی و همچنین شیوع گسترده آفت کرم خراط به‌شدت تولید محصول در استان را کاهش داده است.

این در حالی است که تاکنون هیچ درمانی نیز برای مبارزه با آفت کرم خراط پیدا نشده است و تنها راه کشاورزان برای مقابله با این آفت قطع و سوزاندن درختان آلوده است.

بااین‌وجود همچنان صنعت تولید گردو در کرمان چرخه ناقص خود را ادامه می‌دهد و سود محصول تولیدی در کرمان به‌ جیب دلالان در استان‌های دیگر سرازیر می‌شود.

سهم کرمان از بازار جهانی گردو مشخص شود

نیمه شهریور است و کشاورزان استان کرمان خود را برای برداشت محصول گردو در سال جدید آماده می‌کنند. هرچند موانع و مشکلات پیش پای کشاورزان هنوز برداشته نشده است اما همچنان به آینده این محصول امید دارند و برداشت محصول تا اواخر مهرماه در کرمان ادامه خواهد یافت.

رئیس جهاد کشاورزی کرمان به خبرنگار مهر می‌گوید: ارزش گردوی تولیدشده در کرمان ۴۰۰ میلیارد تومان در هرسال است اما سعیدی تأکید می‌کند که خشک‌سالی و کرم خراط تولید محصول را در استان به‌شدت کاهش داده است.

وی بااین‌وجود به مقام چهارم ایران در دنیا در تولید این محصول اشاره می‌کند و می‌گوید: کرمان رتبه دوم تولید در کشور را دارد و این آمارها نشان می‌دهد کرمان جزو قطب‌های اصلی تولید گردو در بازار جهانی است و باید متناسب با این آمار بازار مصرف را نیز به خود اختصاص دهیم که در این مسیر بازاریابی، بسته‌بندی و صادرات محصول با برند کرمان از ارزش بالایی برخوردار است.

این‌یک واقعیت انکارناپذیر است که گردو استان کرمان باوجوداینکه مشتری های خاص خارجی و بازار مصرف تعریف‌شده دارد اما به نام استان کرمان صادر نمی‌شود

محمد شمس‌الدینی یکی از صادرکنندگان خشکبار در استان کرمان به خبرنگار مهر می‌گوید: این‌یک واقعیت انکارناپذیر است که گردو استان کرمان باوجوداینکه مشتری های خاص خارجی و بازار مصرف تعریف‌شده دارد اما به نام استان کرمان صادر نمی‌شود.

وی تصریح کرد: هیچ‌گونه برند سازی برای گردو انجام‌نشده است و محصول به‌صورت عمده و فله‌ای صادر می‌شود و حتی امکان دارد مجددا به اسم استان‌های دیگر با بسته‌بندی به کرمان بازگردد.

وی افزود: تلاش‌هایی در خصوص ساماندهی گردو در کرمان انجام‌شده است اما همه این تلاش‌ها به بن‌بست خورده‌اند و هنوز هم این صنعت ساماندهی نشده است.

این فعال اقتصادی به خشک‌سالی‌های متوالی، سرمازدگی گسترده درختان و شیوع آفت در باغ‌های شهرستان‌های بافت و رابر اشاره کرد و افزود: بسیاری از مردم بخشی از خرج خانواده خود را با درختان گردویی که در خانه باغ‌ها دارند می‌گذارند اما اگر نگاهی به درختان این دو شهر بکنید می‌بینید که اکثراً آلوده به کرم خراط هستند.

شمس‌الدینی ادامه داد: انتظار این بود که یک طرح حمایتی از کشاورزان تعریف شود و در قالب این طرح کارهای تحقیقاتی و پژوهشی برای مقابله با آفت انجام شود اما عملاً هیچ اقدامی نشده است و درنهایت کشاورزان بعد آلوده شدن درختان مجبور به قطع و سوزاندن درخت‌ها هستند.

وی تغییرات اقلیمی را نیز ازجمله مهم‌ترین آسیب‌ها به صنعت تولید گردو دانست و گفت: در سال‌های اخیر شدت سرمازدگی در برخی از شهرها ازجمله رابر به حدی بود که حتی تا ۴۰ درصد از باغ‌های شهرستان در برخی از سال‌ها ثمر نداشتند.

کاهش ۴۰ درصدی تولید گردو در کرمان

وی به کاهش ۴۰ درصدی تولید گردو در رابر و بافت طی سال گذشته خبر داد و گفت: به دلیل خسارت‌های سرمازدگی اقتصاد خانوار مردم در روستاهای شهرستان‌های بافت و رابر تضعیف‌شده است.

اما طبق آخرین بررسی‌های خبرگزاری مهر در سال جاری نیز بخش قابل‌توجهی از باغ‌های گردو در استان کرمان دچار خسارت شده‌اند.

در چنین شرایط باقیمانده محصول گردو در استان کرمان نیز در چنگال دلالان قرار می‌گیرد و دسترنج کشاورزان هدر می‌رود.

تلاش کشاورزان در حالی برای برداشت این محصول از روزهای آینده آغاز می‌شود که انتظار می‌رود مسئولان استان کرمان این پتانسیل اقتصادی را در راستای توسعه اقتصاد بومی موردحمایت جدی قرار دهند.