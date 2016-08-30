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۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۹

صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور چین دیدار می کنند

صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور چین دیدار می کنند

صدراعظم آلمان در حاشیه نشست جی- ۲۰ با رئیس جمهور چین دیدار و طرفین درباره انتقال ریاست دوره ای این گروه به آلمان رایزنی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، صدراعظم آلمان در حاشیه نشست جی- ۲۰ با رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد.

به گزارش دویچه وله آلمان، یک منبع دیپلماتیک آگاه ضمن اعلام این خبر، سایر دیدار های «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان را در حال برنامه ریزی دانست.

منبع دیپلماتیک آگاه در این زمینه ادامه داد: علیرغم برنامه کاری بسیار فشرده «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، دیدار دو جانبه وی با «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در حاشیه نشست جی- ۲۰ قطعی شده و به انجام خواهد رسید.

این منبع در ادامه افزود: یکی از موضوعات مورد بحث در این دیدار دو جانبه، انتقال ریاست دوره ای جی- ۲۰ از چین به آلمان است.

لازم به ذکر است این اجلاس قرار است روز های ۴ و ۵ ماه سپتامبر سال جاری میلادی در شهر «هانگژو» واقع در شرق کشور چین برگزار شود.

کد مطلب 3756800

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