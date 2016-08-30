پیشنهاد ۴ بندی عربستان برای پایان تجاوز به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سفارت عربستان در واشنگتن برای حل بحران یمن پیشنهادی ۴ محوری را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش محورهای پیشنهاد سعودی ها برای حل بحران یمن بدین شرح است:

۱- نیروهای نظامی از شهر صنعا پایتخت یمن و شهرهای مهم و راهبردی خارج شوند.

۲- سلاح های سنگین و موشک های انصارالله و متحدان آن به طرف سومی تحویل داده شود.

۳- دولت وحدت ملی یمن باید به امنیت و عدم نقض قوانین بین المللی احترام بگذارد.

۴- دولت وحدت ملی توزیع هر نوع سلاحی که همسایگان یمن را تهدید می کند، ممنوع گرداند.