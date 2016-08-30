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۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۰۶

تداوم زیاده خواهی های آل سعود؛

پیشنهاد ۴ بندی عربستان برای پایان تجاوز به یمن

پیشنهاد ۴ بندی عربستان برای پایان تجاوز به یمن

عربستان سعودی در ادامه زیاده خواهی خود در برابر گروه های مقاومت یمنی، پس از حدود ۱۶ ماه تجاوز وحشیانه به این کشور، پیشنهادی را به گروه های رزمنده یمنی برای پایان تجاوز به یمن داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سفارت عربستان در واشنگتن برای حل بحران یمن پیشنهادی ۴ محوری را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش محورهای پیشنهاد سعودی ها برای حل بحران یمن بدین شرح است:

۱- نیروهای نظامی از شهر صنعا پایتخت یمن و شهرهای مهم و راهبردی خارج شوند.

۲- سلاح های سنگین و موشک های انصارالله و متحدان آن به طرف سومی تحویل داده شود.

۳- دولت وحدت ملی یمن باید به امنیت و عدم نقض قوانین بین المللی احترام بگذارد.

۴- دولت وحدت ملی توزیع هر نوع سلاحی که همسایگان یمن را تهدید می کند، ممنوع گرداند.

کد مطلب 3756848

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    نظرات

    • سعید.م ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
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      همین تجاوزبهترازقبول کردن این شرایطه.
    • من یک ایرانی ام ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
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      مرگ بر آل سعود خائن، مرگ بر آمریکا. آخه این مردم مظلوم یمن چی دارند که به اون ها حمله شده؟ چقدر ناجوانمرد هستند که با کمک آمریکا و طرح ریزی اون ها بچه های معصوم و بی گناه رو به سادگی زیر بمباران موشک قرار می دهند؟
    • علی ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
      0 0
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      خوبه دیگه آقا مگه اینطوری جنگ تموم نمیشه بالاخره هرچی باشه یک دولت ملی تشکیل میدن فراموش نکنید ماهم قطعنامه رو قبول کردیم جنگ بده آقا

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