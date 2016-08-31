مصدق گودرزی‌فر درگفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرعت وزش طوفان که از روز دوشنبه در سیستان وزیدن گرفت امروز به ۸۰ کیلومتر در ساعت رسید و شعاع دید را در منطقه فرودگاهی به ۴کیلومتر کاهش داد.

کارشناس هواشناسی استان افزود: هم اکنون غلظت ریزگردها در منطقه ۳۵۸ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است که ۲ برابر حد مجاز است واین روند تا اواخر امروز چهار شنبه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس نقشه‌های هواشناسی ازپنجشنبه از شدت باد کاسته می‌شود و در این مدت تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم داشت، تصریح کرد: آلودگی هوا هم برای افراد سالم و هم بیماران خطرآفرین است و ساکنان این مناطق تا بهبود کیفیت هوا از منزل خارج نشوند.

وی خاطرنشان کرد: در نواحی مرکزی و نوار غربی استان هوا غبار آلود و باد نسبتا شدید پیش‌بینی می‌شود و دریای عمان نیز مواج خواهد بود.در این مدت ارتفاع موج در سواحل چابهار به ۲ متر خواهد رسید و در شرق دریای عمان به ۲و نیم متر خواهد رسید.